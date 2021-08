Se billedserie Stine Bekkevold har hele sit liv boet og arbejdet i Hørsholm og hendes far er født og opvokset i Rungsted Kyst og har tilbragt det meste af sit voksenliv i Hørsholm, hvor han i mange år var et kendt medlem af kommunalbestyrelsen. Nu har de skrevet en bog sammen, og det har været en god oplevelse, fortæller Stine Bekkevold. Pressefoto

Bogprojekt og madglæde gav far og datter utallige timer sammen

Stine og Niels Bekkevold har skrevet en bog om basilikum, og det har været en helt særlig oplevelse at skrive sammen, fortæller Stine Bekkevold.

Basilikum fremmer sundheden på flere områder og øger sexlysten hos både kvinder og mænd, kan man læse i en ny bog, som Stine og Niels Bekkevold har skrevet sammen. De to er far og datter og bogen »Duften af basilikum« er vokset ud af en fælles glæde ved mad - og basilikum - og et minde om varme somre i Norditalien.

Det fortæller Stine Bekkevold, der har cateringfirmaet No5 Catering, som hører hjemme i Hørsholm.

- Min far er uddannet journalist og har skrevet mange artikler om krydderurten basilikum, som han altid har været meget betaget af. Da jeg voksede op, var vi altid meget i Norditalien, i den del som hedder Ligurien, og efter han gik på pension, tænkte jeg, at vi skulle skrive en bog sammen, fortæller hun og fortsætter:

- Jeg laver mad og har et cateringfirma, så jeg tænkte, at vi kunne lave en bog med hans artikler om basilikum og mine opskrifter, hvor krydderurten også indgår. Vi har taget udgangspunkt i en særlig type basilikum, som er den grønne fra Ligurien. Mange af opskrifterne er inspireret af Italien og er sommerretter, fortæller Stine Bekkevold yderligere.

Den oversete urt Den grønne basilikum indgår som en fast del af mange retter i Ligurien. Her dyrkes store mængder af den basilikum, som egentlig hedder bredbladet basilikum, eller genovesisk basilikum, og det er netop denne type, der er grundlaget for den nye bog. Den klassiske bredbladede basilikum kan købes i næsten alle supermarkeder herhjemme, men alligevel synes de to forfattere, at den klassiske krydderurt er blevet en smule overset.

- Vi ville finde lidt inspiration, da vi gik i gang med forarbejdet til bogen, men vi fandt ud af, at der slet ikke var nogle bøger om basilikum. Vi ledte og ledte, men vi fandt ikke noget, og så kastede vi os ud i det som et lille projekt. Det tog om sig, og nu har vi stået i køkkenet i mange timer, fortæller Stine Bekkevold.

Fra barnsben har hun spist den klassiske krydderurt, så det var oplagt at skrive om netop den.

- Jeg er vokset op med en far, der har brugt basilikum i rigtig mange retter, så det er altid været naturligt for mig at bruge i maden. I meget af den mad, jeg laver til selskaber, indgår basilikum, da det er en anvendelig krydderurt, som mange er rigtig glade for, fortæller hun.

En god oplevelse sammen Udover at dele glæden ved basilikum har far og datter også kunne nyde hinandens selskab, og det har været en særlig oplevelse, fortæller Stine Bekkevold.

- Det har været så hyggeligt. Han er meget dygtig, og har tidligere både været politiker og haft et kommunikationsrådgivningsfirma, så han er meget dygtig til at formidle. Vi har brugt en masse tid sammen, og han har altid haft meget travlt, da jeg var barn og i min opvækst, så det har været virkelig hyggeligt at have så mange timer sammen, siger hun og bemærker, at der faktisk har været endnu et medlem af familien Bekkevold med i skabelsen af den nye bog.

- Vi har også haft min lillesøster Marie Bekkevold inde over projektet. Hun har hjulpet med mange af de tekniske ting, som vi andre ikke kunne finde ud af, da hun er IT-designer og har samarbejdet med grafikeren fra forlaget. Det har vi været glade for, lyder det afslutningsvist.

Stine Bekkevold har hele sit liv boet og arbejdet i Hørsholm og hendes far er født og opvokset i Rungsted Kyst og har tilbragt det meste af sit voksenliv i Hørsholm, hvor han i mange år var et kendt medlem af kommunalbestyrelsen.

»Duften af basilikum« er allerede udkommet, og kan købes hos boghandleren og lånes på biblioteket.

