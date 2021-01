Bogholder får sparket i svindelsag

Rungsted Havns bestyrelse oplyser, at den medarbejder, der den 5. januar blev fritaget for tjeneste i forbindelse med sagen om økonomiske uregelmæssigheder, ikke længere er ansat i Rungsted Havn. Medarbejderen, der varetog en bogholderifunktion, fratrådte den 8. januar 2021. Rungsted Havns bestyrelse oplyser i den forbindelse, at man på nuværende tidspunkt ikke kan tilføje yderligere til sagen, men vil at man informere når der er nyt.

Onsdag bekræftede Jørgen Thorsell, der er bestyrelsesformand i Rungsted Havn, at uregelmæssighederne har stået på i årevis, og torsdag morgen bragte sn.dk en historie om, at der er sket uregelmæssigheder for syv millioner kroner - måske mere endnu - over de seneste syv til otte år.

Det kan bestyrelsesformanden dog ikke bekræfte.

- Vi vil være helt sikre på, hvilket resultat revisorerne kommer ud med, før vi melder noget ud. Det er ubetinget for tidligt at tale om et beløb, lød det fra bestyrelsesformand Jørgen Thorsell torsdag.