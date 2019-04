Mandag blev en 47-årig tidligere områdeleder i Lions Børnehuse idømt halvandet års betinget fængsel efter op mod tre års omfattende svindel. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Børnehusleder idømt betinget fængsel for millionsvindel Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Børnehusleder idømt betinget fængsel for millionsvindel

Hørsholm - 29. april 2019 kl. 13:25 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var egentligt afsat 11 retsdage og indkaldt 35 vidner, men sagen mod den 47-årige tidligere områdeleder for Lions Børnehuse, der startede i dag mandag, endte med at blive afgjort på blot en formiddag, da kvinden fra Rungsted tilstod den omfattende svindel, som hun stod bag som områdeleder for de selvejende institutioner i Lions Børnehuse i Hørsholm i perioden fra januar 2014 til november 2016.

Læs også: Svindeltiltalt levede luksusliv

Den 47-årige kvinde tilstod, at hun i perioden i op mod 200 tilfælde havde svindlet med bilag for 1.6 millioner kroner. Hun blev derfor idømt et år og seks måneders betinget fængsel. Kvinden skal derudover afsone 250 timers samfundstjeneste, ligesom hun skal betale 1.6 millioner kroner i erstatning til Hørsholm Kommune. Derudover skal kvinden betale for sagens omkostninger.

- Jeg er tilfreds med, at retten vurderer, at det er alvorligt, når man snyder sin arbejdsgiver, og at det skal straffes med fængsel i størrelsesordenen et år og seks måneder. Det er en hård straf, men det er også en passende straf, når man tænker på beløbets størrelse, den stilling, som hun har haft, og perioden, som det er foregået over. At retten imod anklagemyndighedens indstilling vælger at gøre hele dommen betinget, kan forsvares i forhold til hendes personlige forhold og den retspraksis, der ligger på området, lyder det efter dagens retsmøde fra anklager Robert Asger Hansen, der fik kvinden dømt efter straffelovens paragraf 280 og 286, stk. 2, der handler om groft mandatsvig, og straffelovens paragraf 276, der omhandler tyveri.

Sidstnævnte forhold vedrørende tyveri blev føjet til sagen, da kvinden har stjålet tre telefoner, der tilhørte Lions Børnehuse. Af de tre telefoner beholdte hun én, forærede en væk, og solgte den tredje, kom det frem ved mandagens retsmøde.

Her fortalte kvinden desuden, at den omfattende svindel blandt andet fandt sted, fordi hun ikke havde overblik over sine egne og børnehusenes bilag.

Derudover begrundede den 47-årige kvinde sine handlinger med en række personlige årsager. Da de personlige årsager involverede personfølsomme oplysninger for parter, der ikke var direkte involveret i sagen, blev dørene lukket ved dele af retssagen af hensyn til disse parter, og det er derfor ikke muligt at komme en egentlig begrundelse for den omfattende svindel nærmere.

Efter en kort betænkningstid modtog den 47-årige kvinde dommen.

relaterede artikler

Kommune vil have erstatning for svindel 15. september 2018 kl. 05:31

Efter svindelsag: Nu retter kommunen ind 10. februar 2018 kl. 06:48

Plaget børnehus starter på en frisk 11. oktober 2017 kl. 09:31