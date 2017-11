Det her var den forkerte løsning, men vi er selvfølgelig stadig interesserede i at gøre det så godt, vi overhovedet kan, siger Peter Antonsen (Borgerlisten), der er formand for Miljø- og Planlægningsudvalget om beslutningen om ikke at ensrette Selmersvej. Foto: Lars Sandager Ramlow

Børn må vente på sikker skolevej

Hørsholm - 21. november 2017 kl. 06:02 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Forældre til børn på Hørsholm Skole har længe frygtet for trafiksikkerheden ved skolen.

Derfor har kommunen undersøgt, om en tidsbegrænset ensretning af Selmersvej kunne skabe en mere sikker skolevej. Men Miljø- og Planlægningsudvalget har besluttet, at skolevejen skal holdes åben for trafik i begge retninger. - Det ville være en parallelforskydning af problemet, hvis man ensrettede vejen. Det ville skabe et problem et andet sted på Rungstedvej, hvis man begyndte at sætte børnene af på selve Rungstedvej, og fordi der er mange argumenter imod at gøre det, besluttede vi, at det ville vi ikke kaste os ud i, siger udvalgsformand Peter Antonsen (Borgerlisten).

Kommunens egen administration anbefalede da også udvalget, at vejen ikke skulle ensrettes.

Allerede i januar sidste år forsøgte skolebestyrelsen at få kommunen til at gøre noget ved trafiksikkerheden. Skolebestyrelsen gennemførte selv en spørgeskemaundersøgelse blandt forældrene på skolen, og svaret var klart: Af de 213 forældre, der besvarede undersøgelsen, mente 89 procent, at sikkerheden omkring skolen ikke var god nok, og 94 procent svarede, at der burde gøres noget ved trafikken.

Men argumenterne mod en ensretning vejede altså så tungt, at Miljø- og Planlægningsudvalget besluttede, at det ikke var den rette vej at gå. Det betyder dog ikke, at kommunen ikke vil gøre noget for at forbedre trafiksikkerheden, understreger Peter Antonsen.

- Det her var den forkerte løsning, men vi er selvfølgelig stadig interesserede i at gøre det så godt, vi overhovedet kan. Det er heller ikke en afvisning af problemstillingen, for den anerkender vi, siger Peter Antonsen, der nu vil samarbejde med skolen for at finde den bedste løsning.