Bo Lidegaards tale til Minik Rosing

Hørsholm - 18. april 2018

Frederiksborg Amts Avis bringer her størstedelen af historiker, dr. Phil Bo Lidegaards motivering i forbindelse med tirsdagens uddeling af Rungstedlundprisen 2018 til geolog Minik Rosing:

Deres Majestæt - Ærede tilhørere - Kære Minik

Knud Rasmussen fortæller et sted en historie om en slædetur, der nær var gået galt. Han er på vej over havisen med en grønlandsk medrejsende, hver med deres hundeslæde, da Knud Rasmussens hunde får færten af isbjørn. De løb ivrigt frem efter sporet, mens grønlænderen på den anden slæde tager en omgående bevægelse omkring et indefrosset isbjerg for at afskære bæstet tilbagetoget. Da Knud Rasmussens slæde når frem til dyret, slår hundene kreds om bjørnen, Knud Rasmussen springer af slæden med bøssen for at fuldbyrde drabet, men netop som han løber frem, går han fatalt gennem en våge i isen.

Som om det ikke var galt nok, vælger bjørnen i samme øjeblik at søge tilflugt samme sted, og de to store jægere, bjørn og mand ligger nu begge i vågen, mens de rasende hunde slår kreds om dem. Fordelen er unægtelig på bjørnens side, og Knud Rasmussen er klar over, at hans eneste chance for både at undslippe det kolde vand og udyret er, hvis han kan få fat i en af hundenes skagler og få dem til at trække ham op. Da det lykkedes ham at kalde hundene til orden, falder også bjørnen til ro og Knud Rasmussen får den vision, at der er opstået en forståelse, måske ligefrem et skæbnefællesskab mellem de to i vågen: Han holder hundene på rolig afstand og isbjørnen bliver til gengæld i sin ende af vågen.

I samme nu kommer Knud Rasmussens grønlandske ven styrtende til med hævet riffel. Skyd ikke, råber Knud Rasmussen, vi har en aftale! Vennen ser uforstående på sin makker i vågen. Han skyder uden videre dikkedarer bjørnen mellem øjnene og hjælper Knud Rasmussen op på isen.

Knud Rasmussen fortæller historien for at sige noget om forskellen mellem hans trods alt europæiske mentalitet og inuittens mere realistiske bedømmelse af situationen og nødvendigheden af at handle, for at forblive på vores side af den hårfine grænse mellem liv og død.

Jeg genfortæller historien, fordi jeg synes der er lighedspunkter mellem Knud Rasmussen og Minik Rosing, som vi er her for at fejre og hædre i dag.

Det er ikke kun, at begge rummer både Grønland og Danmark i deres personer, eller at de begge har Grønland som deres forskningsfelt - og holder af gode historier.

Ligheden er mere grundlæggende. Den handler om synet på forholdet mellem forskning og samfund.

Minik er geolog og internationalt berømt og anerkendt som en af de fremmeste på sit felt. Han er leder af Geologisk Museum og har siden 2000 været professor i geologi ved Københavns Universitet.

I forskningens verden er Minik - endnu - mest kendt for at have fundet det, han selv kalder livets dåbsattest. Sådan ser den ud. Skiferlag med rester for de ældste sedimenter på Jorden, som findes ved Isua dybt i fjorden Nordøst for Nuuk. I disse aflejringer har Minik påvist kemiske spor efter det indtil dato ældste kendte liv på Jorden; sporene er 3,8 mia. år gamle og med påvisningen af deres eksistens har Minik ændret vores forståelse af, hvordan den verden vi kender, jorden, er blevet til - hvordan livet og dets fysiske og geologiske omgivelser virker sammen og altid har gjort det.

Men for Minik - som for Knud Rasmussen - er det ikke nok at udforske det forunderlige ukendte. Drivkraften er lige så meget et dybt engagement i det levende samfund. Den udspringer af ønsket om at være med til at forme fremtiden ved at trække på forskningens opdagelser og indsigter.

For selv om Minik ved mere end de fleste om, hvad der skete her på denne afsides planet i universet for næsten fire milliarder år siden, er han samtidig dybt engageret i, hvad der foregår netop nu - og i vores muligheder for at påvirke, hvad der kommer til at ske i den kommende tid.

Det gælder de store spørgsmål omkring klimaændringer og hvordan vi kan brødføde en stadig større verdensbefolkning - hvor Minik på begge felter er aktivt engageret med utraditionelle og måske banebrydende opdagelser og tanker, der potentielt kan være med til at forandre det, som ellers let kan forekomme at være tingenes uafvendelige, skæve gang.

Engagementet gælder også mere lokale forhold, som spørgsmålet om samhørigheden mellem de to dele af riget, som Minik er rundet af. Om sit navn forklarer han selv, at det ikke betyder noget bestemt. Han ser det snarere som udtryk for hans forældres ønske om i ham at skabe en forbindelse mellem Grønland og Danmark. Hvis det virkelig var Jens og Dagnys mening, er det i sjælden grad lykkedes, fordi Minik i sin person rummer ikke kun de to rigsdele, men også en forunderlig evne til at forbinde begges fortid med en vision om en fælles fremtid.

Lige som Karen Blixen er Minik en ægte kosmopolit, men det globale perspektiv og den geologiske tidshorisont får ikke Minik til at tabe hverken Itinnera eller Frederiksholms Kanal af syne.

Når det gælder rigsfællesskabet er Minik mere optaget af fællesskabet end af riget. Spørgsmålet er ikke, hvem der skylder hvem hvad, eller hvis skyld det er. Langt mere interesserer det Minik, hvad Grønland og Danmark kan sammen - og kun sammen. Når Minik taler om selvstændighed, er det ikke et spørgsmål om en formalitet, men om ordets mest grundlæggende betydning af at kunne og ville klare sig selv som gyldigt og værdigt medlem af et større fællesskab inden for riget - og videre ud i Europa og resten af verden.

Kronprins Frederik har kaldt Minik Rosing en af Rigsfælleskabets store historiefortællere. Det er han - og lige andre store historiefortællere, som Knud Rasmussen og Karen Blixen, er han selv med til at skabe de historier, han fortæller.

Miniks felt er hverken opdagelsesrejsen eller forfatterskabet. Men kunst og videnskab er begge måder at forstå og forklare den forunderlige verden vi lever i. For Minik er der ingen skarpe skel mellem de to ting, lige så lidt som der er et skarpt skel mellem den geologiske verden, der er hans fag og forskningsfelt, og den levede verden, både i biologisk og i samfundsmæssig forstand. Det er sammenhængen, der interesserer ham - sammenhængen, fællesskabet og fremtiden - for ikke at tale om den fortælling, der får det hele til at hænge sammen.

Minik satte sig for nogle år siden i spidsen for et stort undersøgende arbejde omkring muligheden for at udvikle en moderne Grønlands økonomi på grundlag af mineral- og olieudvinding. Da rapporten Til Gavn for Grønland kom, hæftede mange sig ved den konklusionen, at der nøgternt set er meget langt til et selvbærende grønlandsk samfund baseret på olie- og mineraludvinding.

Men rapporten endte ikke der. Den mundede ud i meget konkrete forslag til alternativer. Det gælder de kendte omkring fiskeri, udnyttelsen af Grønlands vældige naturressourcer og turisme. Men senere er flere ideer komme til - herunder helt ny tænkning om, hvordan Grønland kan blive en del af løsningen på de store problemer i den verden, også Grønland på godt og ondt er en del af.

Her forener Minik visionen, som Knud Rasmussen hårdt presset af truende undergang undfangede i vågen, og handlekraften, som grønlænderen udviste, da han resolut frelste hans liv.

For det er i det yderste øjeblik, at de store tanker bliver tænkt, og der er få blandt os, der tænker dem større og mere visionært end Minik.

Tillykke med hæderen, Minik. Den er velfortjent.