Palle Arentoft fra Hørsholm har som bloddonor givet blod 50 gange og fejrede forleden det flotte jubilæum sammen med sygeplejerske Pia Nielsen og bestyrelsesmedlem fra Bloddonorerne Øresund, Jette Nielsen. Pressefoto

Bloddonor-jubilar fejret med endnu et nålestik

Palle Arentoft fra Hørsholm har nu 50 tapninger bag sig i den lokale blodbank

Hørsholm - 27. oktober 2020 kl. 17:20 Kontakt redaktionen

Der var god grund til at kippe en ekstra gang med flaget, da den mobile blodbank forleden lagde vejen forbi Usserød Skole.

For her var der gensyn med god kending, nemlig Palle Arentoft fra Hørsholm, der lagde sig på blodbankens leje for at blive tappet for 50. gang.

Det betyder, at den lokale bloddonor gennem årene har hjulpet med 25 liter blod, og han har gjort en stor forskel for patienter på de danske hospitaler, da hver tappeportion på en ½ liter kan hjælpe op til tre patienter. Dermed har Palle Arentoft givet en hjælpende håndsrækning til 150 patienter.

FAKTA GivBlod varetager bloddonorer i Region Hovedstaden, hvor der er ca. 70.000 donorer.

Hvert år er der brug for 13.000 nye tilmeldinger i Region Hovedstaden for at erstatte de donorer, der må stoppe.

Blodet bruges bl.a. til kræftpatienter, hjerte/kar- og lungepatienter, patienter med akut større blodtab og fødende kvinder.





Hvis du vil være bloddonor, skal du:

Være mellem 17 år og 65 år

Være sund og rask

Veje mindst 50 kg

Kunne finde tid et par gange om året (ca. 20 minutter)

Taknemmeligt korps "Vi er så taknemmelige for, at vi har så trofaste donorer, der gang efter gang besøger 'Den Mobile Blodbank', når den er i byen," siger Jette Nielsen, bestyrelsesmedlem i det lokale bloddonorkorps 'Bloddonorerne Øresund' i en pressemeddelelse.

Hun var naturligvis tilstede for at ønske jubilæumsdonor Palle Arentoft tillykke og takke ham for hans indsats.

"Særligt her under coronaen har donorerne bevist, at de gerne vil hjælpe, selvom omstændighederne er ændret," oplyser Jette Nielsen, og blodbankens personale er udstyret med visirer og foretager hyppig afspritning af overflader.

Blodbank næste gang Næste gang den mobile blodbank kommer til Hørsholm er tirsdag den 8. december fra kl. 14.30 til 18.30.

Her i 2020 er de to nabo-donorkorps Helsingør og Øresund blevet slået sammen til et samlet donorkorps under navnet 'GivBlod Øresund' med Ismail Cakmak som formand. Han var også tilstede ved jubilæumstapningen.