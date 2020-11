Bliv klogere på anti-inflammatorisk kost

"Gingeroler, omega-3-fedtsyrer, antioxidanter, probiotika... Det skorter ikke på fremmede betegnelser, når grundpillerne i den anti-inflammatoriske kost, som er så værdifuld ved slidgigt, hjertekarsygdomme og talrige andre lidelser, langes over bordet. Men hvad gemmer der sig bag ordene, og hvordan gør du, hvis du vil i gang med at lægge kosten om?," skriver Hørsholm Bibliotek i en pressemeddelelse.

Stærkere immunforsvar

Det kan være svært at hitte ud af på egen hånd, og derfor inviterer biblioteket til et foredrag med ernæringsekspert Martin Kreutzer, der er forfatter til blandt andet 'Den store antiinflammatoriske kostguide' og 'Velsmurt'. Martin Kreutzer vil løfte sløret for madens magi og give konkrete redskaber til, hvordan du kan opbygge et stærkere immunforsvar ved at spise anti-inflammatorisk.