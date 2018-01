Vincent Hendricks er dr. phil., ph.d. og professor i formel filosofi ved Københavns Universitet og leder af Center for Information og Boblestudier. Til Rungsted Gymnasiums orienteringsaften onsdag er han inviteret til at give et oplæg om dannelse og uddannelse.

Bliv klogere på Rungsted Gymnasium

Hørsholm - 16. januar 2018 kl. 17:49 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Onsdag den 17. januar klokken 19.30 holder Rungsted Gymnasium orienteringsaften. Gymnasiet udbyder 11 studieretninger i sommeren 2018. Det drejer sig om Science classic, Bioteknologi, Medicin & sundhed, Global science, Global society class, Global politics & economy, Global politik & økonomi, Verdensklassen, Sprog & samfund, Supersprog og Musik. Tre af dem er delvist engelsksprogede.

På orienteringsaftenen er der mulighed for at høre mere om de forskellige studieretninger og tale med både elever og lærere. Det vil også være muligt at høre om Rungsted Gymnasiums talentprogram samt RG Abroad, som hvert år sender gymnasiets elever rundt i verden på to ugers skoleophold.

Rungsted Gymnasium har desuden tradition for at give gæsterne nogle ekstra oplevelser i forbindelse med orienteringsaftenen, og i år er ingen undtagelse. Her er der nemlig snigpremiere på gymnasiets musical »Wonders«, som er en historie bygget op om Stevie Wonders musik. Musicalen har premiere den 29. januar, og der vil også være billetter at købe til forestillingen på orienteringsaftenen. Derudover kan gæsterne prøve nogle af de virtual reality briller, som gymnasiet har indkøbt til brug i undervisningen, så eleverne eksempelvis kan gå rundt i de romerske katakomber i historieundervisningen eller studere vulkanudbrud på tæt hold.

Sidst men ikke mindst får gymnasiet besøg af Vincent Hendricks, som holder et oplæg om dannelse og uddannelse og taler om vigtigheden af at få værdier som viden, tillid og dannelse til at overleve i en digital tidsalder.