Bliv frivillig i en lukket verden

Hørsholm - 04. februar 2018 kl. 07:44 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi vil gerne sørge for, at de mennesker, der bor i Udrejsecenter Sjælsmark, også får medmenneskelig opmærksomhed, mens de er her i Danmark.

Sådan siger Stig Tønnesen, der det sidste halve år har haft kontor i udrejsecentret og nu skal være koordinator for Røde Kors' frivilligindsats i centret. Røde Kors vil nemlig nu forsøge at få frivillige til at engagere sig i udrejsecentret.

- Denne her i opgave er i den grad i Røde Kors' ånd, siger Jørgen Jørgensen, der er formand for Røde Kors' afdeling i Hørsholm, og fortsætter:

- Det handler om at sikre et medmenneskeligt aspekt for nogle mennesker, som er kommet i en meget ulykkelig situation. Ikke mindst de børnefamilier, der er i udrejsecentret, er i en svær situation, og vi håber, vi kan hjælpe til, at de familier kan holde sammen.

Det er Røde Kors' landskontor, der har besluttet at iværksætte indsatsen i samarbejde med lokalafdelingen i Hørsholm. Foreløbig har Røde Kors planer om at etablere en social café, hvor beboere og frivillige kan mødes over en kop kaffe, spille spil og blive klogere på hinandens kulturer. Udrejsecentret, der i det daglige drives af Kriminalforsorgen, er desuden ved at etablere flere aktivitetsrum, og beboerne efterspørger frivilliges hjælp til at holde forskellige åbne værksteder såsom tekstil og håndværk, kunst og kreativitet og sport og spil.

- Vi vil gerne sørge for, at der er nogle muligheder for, at børnene, der bor i udrejsecentret, stadig kan lege og være børn og møde nogle mennesker, som kan være der for dem og støtte dem socialt. Præmissen i udrejsecentret er, at beboerne ikke har lov til at engagere sig i samfundet udenfor, og derfor gælder det om at skabe en form for hverdagsliv i centret. Des flere aftener, vi frivillige kan skabe en form for aktivitet for beboerne, des bedre, siger frivilligkoordinator Stig Tønnesen.

Røde Kors er lige nu på udkig efter frivillige, der har lyst til at engagere sig i udrejsecentret. Og det kræver ifølge Stig Tønnesen ikke noget særligt at blive frivillig på Sjælsmark.

- Det kræver ikke nogle særlige kompetencer, men jeg tror, det er vigtigt, at man som frivillig har noget livserfaring og er forberedt på at møde nogle mennesker, som er i en kritisk fase af deres liv. Man skal kunne rumme, at det er mennesker i krise, siger Stig Tønnesen og tilføjer, at Røde Kors kan bruge så mange frivillige som muligt.

På tirsdag den 6. februar holder Røde Kors informationsmøde, hvor man kan høre mere om muligheden for at blive frivillig i Udrejsecenter Sjælsmark. Det sker hos Røde Kors Hørsholm på Savsvinget 4D klokken 18.30 til 20.30. Alle er velkomne, men tilmelding til informationsmødet er nødvendig og kan ske på www.rodekors.dk.