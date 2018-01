Se billedserie Omkring 170 brandfolk - plus det løse såsom politikere, familie og journalister - var søndag samlet til nytårsparole hos Nordsjællands Brandvæsen på Hørsholm Brandstation.

Blinde alarmer er ressourcespild

Hørsholm - 08. januar 2018 kl. 06:13 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ved årets nytårsparole i Nordsjællands Brandvæsen blev antallet af udrykninger offentliggjort, og 55 procent af dem er såkaldte blinde alarmer. Det kunne beredskabsdirektør Lars Rosenwanger løfte sløret for, da Nordsjællands Brandvæsen årsberetning, hvor han blandt andet kunne fortælle, at Nordsjællands Brandvæsen, der dækker Allerød, Hørsholm, Rudersdal og Fredensborg kommuner, i 2017 havde 1011 udrykninger. Det vil sige, at brandvæsnet i gennemsnit rykkede ud cirka tre gange i døgnet, og det forholdsvis lave tal glædede beredskabsdirektøren.

- Det er en smule under landsgennemsnittet og en del under gennemsnittet for vores region. Det er i udgangspunktet glædeligt, sagde Lars Rosenwanger i sin tale søndag formiddag, hvor han også nævnte de blinde alarmer.

- Når knap 55 procent af alle vores udrykninger er til blinde alarmer - altså dybest set unødvendige udrykninger, som burde være undgået - så er det umiddelbart en uhensigtsmæssig måde at bruge beredskabets ressourcer på, sagde Lars Rosenwanger.

Beredskabsdirektøren understregede dog, at der er tale om en nuanceret problemstilling, fordi antallet af automatiske brandalarmanlæg (ABA, red.), hvorfra størstedelen af de blinde alarmer stammer, også er stigende. Tal fra Beredskabsstyrelsen viser, at der i 2016 blev sat rekord i antallet af blinde alarmer på landsplan. Tallene for 2017 er endnu ikke offentliggjorte, men i 2016 var cirka en tredjedel af alle udrykninger til blinde alarmer.

Bo Torp Henriksen, der er der er chef for Beredskabsstyrelsens Center for Viden og Analyse, siger at tallet for de blinde alarmer skal ses i relation til antallet af ABA-anlæg.

- Der er tale om et relativt fald per anlæg, fordi der kommer flere og flere anlæg til. Derfor kan der også forekomme en stigning i antallet af blinde alarmer, men anlæggene bliver bedre og bedre, og i takt med, at der bliver fokus på området - også hos den enkelte anlægsejer - må vi kunne forvente at kunne nedbringe antallet fremadrettet, siger Bo Torp Henriksen.

Steffen Haagensen, der er forebyggelseschef i Nordsjællands Brandvæsen henviser - ligesom Bo Torp Henriksen - til, at flere anlæg medfører flere blinde alarmer.

- Man skal huske at sætte tallet i perspektiv, for over de sidste fem år er der kommet mange flere ABA-anlæg, så ser man på blinde alarmer per anlæg i vores kreds, har vi faktisk haft et fald over de sidste fem år, siger Steffen Haagensen.

