Blev sendt ud af kommunen: Handicappede får flere boliger

Hørsholm - 05. maj 2018

I Handicaprådet er der stor tilfredshed med, at der nu er udsigt til, at der bygges to bofællesskaber til handicappede i Hørsholm. Det er nemlig et ønske, som Handicaprådet har arbejdet for i flere år.

- Vi er meget, meget glade for det, og jeg er enormt glad for den positive holdning, vi har mødt, siger Flemming Sundt, der er formand for Handicaprådet, og fortsætter:

- Problemet har været, at man i forvaltningen har arbejdet med sagerne enkeltvis og ofte løst det ved at sende de unge mennesker, som har et handicap og et ønske om at flytte hjemmefra, ud af kommunen. Det har vi været meget utilfredse med, fordi det dels er synd for de unge mennesker, som bliver sendt væk fra deres lokalområde, men det er også et problem for de pårørende, som vil gå glip af den daglige kontakt og få meget længere vej, hvis de skal på besøg.

Foreningen LEV's lokalafdelinger i Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal lavede for få år siden en undersøgelse af boliger til udviklingshæmmede, og undersøgelsen afslørede, at Hørsholm sakkede gevaldigt bagud i forhold til de andre kommuner. I Hørsholm Kommune fandt man således 29 pladser til udviklingshæmmede og psykisk syge, mens Fredensborg og Rudersdal kommuner har henholdsvis 205 og 275 pladser.

I et notat, som Hørsholm Kommune udarbejdede forrige år, fremgår det også, at der er stort behov for flere boliger til borgere med handicap. Således forventer kommunen, at 33 børn får behov for et botilbud i deres voksenliv, og at 14 af disse børn skal have massiv støtte på botilbud med døgndækning. Samtidig fremgår det af notatet, at kommunens nuværende botilbud ikke er døgnbemandede, og at kommunen derfor har købt botilbudspladser i andre kommuner.

Men nu skal der altså bygges flere boliger. Social- og Seniorudvalget har besluttet at godkende, at kommunens administration nedsætter en arbejdsgruppe, der skal arbejde videre med at etablere to bofællesskaber, og at der på budgetkonferencen skal tages stilling til, om der skal sættes penge af i det kommende budget til at bygge de to tilbud.

- Forvaltningen har bedt om en politisk godkendelse af, at der bliver arbejdet med det her projekt, og vi er selvfølgelig helt enige i udvalget om, at det skal man arbejde videre med, siger Thorkild Gruelund (K), der er formand for Social- og Seniorudvalget.

Han erkender, at der er et behov for at etablere nye boligtilbud til handicappede.

- Det kan være svært at forudse et babyboom, men vi ved jo, at de børn, der har forskellige handicap, bliver 18 år på et tidspunkt og får behov for og lyst til at bo et andet sted, og det er jo såre naturligt. Derfor skal vi også videre, så når behovet opstår, så kan vi have nogle botilbud færdigbygget. Omvendt må vi nok også erkende, at det er en proces at få bygget disse botilbud. Efter min opfattelse skulle vi dog gerne have noget op at stå i løbet af 2020-2022, siger Thorkild Gruelund.