Konservatives foreløbige kandidatliste er på 17 personer, som borgmesteren har bemyndigelse til at supplere yderligere: Peter Agger (57 år), Steffen B. Lund (66), Eva Bryld (52), Per Balser (80), Maj Allin Thorup (45), Bent Fabricius (68), Annette Wiencken (64), Morten Slotved (51), Tomas Dyrbye (63), Otto B. Christiansen (64), Jan Klit (53), Charlotte Kirchheiner (43), Esben Dyekjær (47), John Mogens Jensen (56), Thomas Thygesen (66). Ikke med på billedet er Ole Wessung (60) og Renata Frolova (43). Foto: Knud Düring. Foto: Knud Düring

Send til din ven. X Artiklen: Blåt valgforbund er fint - bare ikke med Konservative Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Blåt valgforbund er fint - bare ikke med Konservative

Det er en ren skinmanøvre, når Konservative foreslår valgforbund med alle borgerlige partier, mener Venstre i sin afvisning

Hørsholm - 22. juni 2021 kl. 06:15 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

Både Venstre - og nystiftede SocialKonservative - har afvist at indgå i et blåt valgforbund med Konservative til kommunalvalget den 16. november.

Det undrede Tomas Dyrbye, formand for den konservative vælgerforening i Hørsholm, sig over på torsdagens generalforsamling.

Vil undgå rødt spild "Jeg havde egentlig forstået på den tidligere formand, at det kunne være en mulighed," oplyste Tomas Dyrbye i forbindelse med sin beretning.

Nej tak dengang og nu Han fremsatte i november sidste år sit forslag om et valgforbund mellem de blå partier - citat: "for at undgå stemmespild til fordel for de røde partier".

Svaret var et nej, men ikke en udelukkelse af et tættere samarbejde mellem de to partier.

Det gjaldt dengang og gør det også i dag, siger Preben Carøe, der i mellemtiden har afløst Stig Brammer som lokal Venstreformand.

Det giver ikke mening "Eftersom Konservative de seneste tre valperioder ikke har ønsket dette, men derimod har konstitueret sig med venstrefløjen, giver det ikke mening, at de ægte blå stemmer skulle indgå i det foreslåede valgforbund," slår Venstre-formanden fast.

En skinmanøvre Venstre fastholder derfor at gå i valgforbund med dem de plejer at gøre det med, for med Carøes ord at sikre, "at stemmerne kommer de blå stemmer i byen til gode".

Preben Carøe anser den konservative henvendelse som "en skinmanøvre, så de efterfølgende kan fremstå som dem de andre ikke vil lege med, selvom det er dem der har ødelagt legepladsen ved gennem mange år at have leget med dem fra de andre gårde. Det i en sådan grad, at den tynde blå maling efterhånden er slidt af og den underliggende røde farvet træder igennem."

Revanche og politik Også Thorkild Gruelund, ekskluderet konservativ og nu spidskandidat for nystiftede SocialKonservative, afviser et valgforbund med sit gamle parti.

"De kan da ikke først smide mig ud på et falsk grundlag og efterfølgende gerne have min stemmer. Sådan spiller det politiske klaver ikke," siger Thorkild Gruelund.

Omsider ældrevenlig Han kaster i stedet sit lod i et valgsamarbejde med Venstre og har efter sigende også tænkt sig at pege på Venstre på valgnatten. Han medgiver, at begreber som hævn og revanche spiller ind i beslutningen.

"Der er dog også politiske årsager. Jeg synes, at Venstre omsider er blevet mere ældrevenlig, mens mit gamle parti er faldet af på den," siger han.