Biografen i Trommen, som blev indviet sidste år, er stadig et varmt emne blandt politikerne i Hørsholm. Foto: Allan Nørregaard

Biograf løb med opmærksomheden

Hørsholm - 02. maj 2018 kl. 08:23 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Indretningen af fleksible sale og dermed biograffunktion i Trommen er stadig et varmt emne blandt politikerne i Hørsholm. Økonomien bag biografen udgør én procent af Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets budget, som igen udgør tre procent af kommunens samlede budget. Set i forhold til kommunens samlede økonomi er der altså tale om småpenge, men ikke desto mindre vigtige penge, som mandag aften på kommunalbestyrelsesmødet bragte flere af politikernes sind i kog.

- Venstre satte på Sport-, Fritid- og Kulturudvalgsmødet i marts fokus på regnskabet, fordi vi vurderede, at det var vigtigt at komme i dybden med det. Det var ikke nogen nem beslutning, som Venstres medlem af udvalget skulle træffe, for der er i vores øjne nogle uhensigtsmæssigheder i den måde, hvorpå tallene i regnskabet er konteret. Det er ikke fordi, vi som kommunalbestyrelsesmedlemmer gør krav på at administrere vores institutioner. Det er heller ikke fordi, vi nærer mistillid til vores administration. Men vi har en interesse i, at biografens økonomi er fuldstændig gennemskuelig, sagde Venstres gruppeformand Annette Wiencken med henvisning til, at Venstres Ann Lindhardt og Liberal Alliances Jakob Nybo stemte imod regnskabet i Sport-,- Fritid- og Kulturudvalget på grund af biografen.

De to partier havde i mellemtiden imidlertid besluttet sig for at ville stemme for det samlede regnskab.

- Jeg stemmer for det samlede regnskab, fordi biografen kun er en lille del af det. Retvisende regnskaber er absolut vigtige, for et regnskab handler ikke bare om at tælle tingene sammen, det er også et fundament for fremtiden. Jeg tænker, at vi har været med til at belyse det, sagde Jakob Nybo, der dog hurtigt fik igen af Radikale Venstres Henrik Klitgaard, der ligeledes er medlem af Sport-, Fritid- og Kulturudvalget:

- Trommen har ikke fået én krone mere i tilskud i 2017 end det, der er budgetteret. Det kan godt være, at Trommen har fået nogle udgifter i forbindelse med biografen, men de har været holdt inden for rammen. Der er solgt 13.000 billetter til biografforestillinger, og derudover har skoler og institutioner benyttet vores biograf. Hver onsdag, når der er seniorbio, slås de om pladserne, sagde Henrik Klitgaard og fortsatte:

- Da biografens regnskab blev gjort op, udviste regnskabet et overskud på 164.000 kroner, og det har kostet kommunen 26.000 kroner at drive biograf i et år. Det tror jeg godt, kommunens 25.000 borgere kan leve med.

Niels Lundshøj, der er gruppeformand for Socialdemokratiet, mente ganske enkelt, at de, der ikke mente biografen regnskab var retvisende, skulle stemme imod.

- Jakob (Nybo, red.), når du siger, at regnskabet ikke er retvisende, så skal du altså stemme imod. Hvis du mener, der er begået fejl, så skal du stemme imod, lød det klart fra Niels Lundshøj.

Men Liberal Alliance og Venstre holdt fast.

- I dag stemmer jeg ja, men det er med en kritisk mavefornemmelse, da jeg ikke mener, regnskabet tydeliggør, at denne biograf faktisk slet ikke er gået som tiltænkt. Hvis borgerne skal have et retvisende billede af driften af biograffunktionen, får de det ikke med den måde, tallene i regnskabet er konteret i dag. Den samlede bundlinje i Trommens regnskab er korrekt, og derfor stemmer jeg ja, men det ændrer ikke på, at det stadig ikke tydeliggør biografens finansielle tilstand, sagde Venstres Ann Lindhardt, der også sidder i Sport-, Fritid- og Kulturudvalget..

En enig kommunalbestyrelse endte med at godkende regnskabet for 2017.