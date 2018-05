Det daværende Sport-, Fritid- og Kulturudvalg åbnede den 30. marts sidste år biografen i Trommen. Foto: Allan Nørregaard

Biograf i Trommen dømt lovlig

Hørsholm - 31. maj 2018 kl. 13:14 Af Anna Törnqvist Jensen

Ankestyrelsen har nu blåstemplet biograffunktionen i Kulturhus Trommen og slår fast, at Hørsholm Kommune ikke har handlet i strid med lovgivningen. Det oplyser Hørsholm Kommune i en pressemeddelelse.

Ankestyrelsen har behandlet en klagesag på baggrund af en klage fra Jørgen Holck og Svend Erik Jensen, henholdsvis formand for Hørsholm Bios Støtteforening og tidligere formand for Hørsholm Musikforening. I klagen gjorde de to formænd gældende, at kommunens etablering af en kommunal biograf på væsentlige punkter strider mod filmlovens bestemmelser om tilskud til biografvirksomhed. Men Ankestyrelsen har nu afgjort, at der ikke er grundlag for at antage, at Hørsholm Kommunes tilskud til biograffunktionen i Kulturhus Trommen er i strid med filmlovens paragraf 18 og de øvrige regler, der er fastsat i medfør af bestemmelsen. Ankestyrelsen konkluderer endvidere, at Hørsholm Kommune i forbindelse med biograffunktionen i Trommen ikke har handlet i strid med kommunalfuldmagtsreglerne.

- Jeg har gennem hele forløbet været overbevist om, at Hørsholm Kommune har handlet korrekt i forhold til lovgivningen i sagen om biograffunktionen, og jeg er fantastisk glad for Ankestyrelsens afgørelse. Nu har vi Ankestyrelsens blåstempling af, at vi ikke har overtrådt kommunalfuldmagtsreglerne, og vi kan sætte punktum for klagesagen, siger Nadja Maria Hageskov (K), formand for Sport-, Fritid- og Kulturudvalget, og fortsætter:

- I biograffunktionens første leveår er der solgt mere end 15.000 billetter, og jeg håber også, at der fremover vil være mange borgere, som får glæde af biograffunktionen i Kulturhus Trommen.

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2014 at modernisere Trommens to sale ved at etablere fleksible sale, der indeholdt en biograffunktion. Kommunalbestyrelsen besluttede også at give den maksimale støtte til biograffunktionen med op til 1,5 millioner kroner over en periode på tre regnskabsår. De ombyggede sale og moderniseringen af Trommen åbnede den 30. marts sidste år og har kostet i omegnen af 20 millioner kroner.