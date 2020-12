Se billedserie Mandag lagde tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) vejen forbi Bog & Ide i Hørsholm, hvor han signerede sin nyeste bog. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Billedserie: Tidligere statsminister signerede bøger midt i julehandlen

Mandag lagde tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen vejen forbi Bog & Ide i Hørsholm, hvor han signerede sin nyeste bog. Mange benyttede sig af muligheden til at få en signeret julegave, mens butikkens personale sørgede for, at corona-restriktionerne blev overholdt.

Hørsholm - 22. december 2020 kl. 06:01 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen

Der var kun én person til stede uden mundbind i Bergman Bog & Ide i Hørsholm mandag, da Lars Løkke Rasmussen (V) lagde vejen forbi, og det var hovedpersonen selv.

Han tog dog først sit mundbind af, da han satte sig ned, og alle andre var behørigt maskerede under hele seancen.

Den tidligere statsminister kom til Hørsholm for at signere sin nyeste bog »Om de fleste og det meste«, der udkom i september i år, og flere mødte op for at få en signeret udgave af bogen.

Mens enkelte ville have en signeret udgave til sig selv, var de fleste ude på et gaveærinde, og Lars Løkke Rasmussen skrev venligt hilsner i de bøger, som fremstrakte hænder rakte ham.

Den tidligere statsministers kulør afslørede desuden, at han netop er vendt hjem fra optagelser til programmet »Over Atlanten«, hvor han sammen med en række kendisser har krydset Atlanterhavet i en sejlbåd.

Han oplyste i den forbindelse, at han først kom tilbage i torsdags, og at det var en fantastisk oplevelse. Særligt, lod han en af de fremmødte høre, havde stjernerne været et imponerende syn dér midt ude på havet.

Opmærksomt personale For at afvikle arrangementet i overensstemmelse med de allestedsnærværende corona-restriktioner var personalet i Bergman Bog & Ide helt oppe på dupperne.

Med hjælp fra forretningens nummer-system, som i øvrigt er det eneste i en boghandler i Danmark, sørgede butikkens personale for, at folk ikke stimlede sammen, og de fremmødte var gode til at træde et skridt tilbage, når det blev nødvendigt.

- Nogle ringede i forvejen og var bekymrede på grund af corona, og dem har vi fortalt, at vi tager alle forholdsregler. Vi har et nummer-system, og folk kan vente udenfor, indtil det bliver deres tur, fortalte Signe Ungermann, der er bogchef hos Bergman Bog & Ide i Hørsholm.

Hun fik opbakning af butikkens direktør og indehaver, Peter Bergman, der ligeledes var til stede.

- Vi går rundt i butikken og sørger for, at folk ikke står for tæt, fortalte han, mens han holdt et vågent blik med mængden af kunder i butikken. Samtidig arbejdede butikkens personale i rekordfart, så der ikke opstod flaskehalse, når de almindelige kunder skulle handle julegaver side om side med dem, der var mødt frem for at få en autograf.

