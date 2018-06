Billedserie: Eksklusivt modemekka fejrer jubilæum

- Når jeg siger, at vi spænder bredt, så mener jeg det virkelig. Vi klæder studenter på, ligesom vi sælger tøj til folk, der skal til jobsamtale, arbejder for Mærsk eller måske i et reklamebureau eller advokatfirma. Vi har mange kendte, der kommer her, men diskretion er en æressag, så du får ingen navne. Vi sælger tøj til både jobbet og til fritiden, og med otte golfklubber og otte sejlklubber lige i nærheden er vi simpelthen nødt til at have et bredt sortiment, forklarer Anders Gadegaard, der understøtter sin udtalelse ved at vise navnene på en række af leverandørerne.