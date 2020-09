Se billedserie Det var med et stort smil, at Puk Damsgård tog imod en medlajon dekoreret med Karen Blixen i profil. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Billedserie: Dronningen hædrer modig eventyrer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Billedserie: Dronningen hædrer modig eventyrer

Hendes Majestæt Dronningen overrakte mandag eftermiddag årets Rungstedlundpris til journalist og forfatter Puk Damsgård. Humøret var højt, selvom arrangementet bar præg af de allestedsnærværende corona-restriktioner

Hørsholm - 28. september 2020 kl. 19:32 Af Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen

Hendes Majestæt Dronningen er iklædt sorte gummihandsker, mens hun rækker en medaljon frem mod årets modtager af Rungstedlundprisen Puk Damsgård.

Prismodtageren, eventyreren og skribenten tager med et smil imod prisen, inden hun går op mod den lille scene i det til lejligheden lånte telt »Tabernaklet«, der er skabt af kunstneren Bjørn Nørgaard.

Hendes Majestæt Dronningen overrakte mandag eftermiddag årets Rungstedlundpris til journalist og forfatter Puk Damsgård. Foto: Kim Rasmussen

- Hvis jeg bliver kedelig at høre på, er det jo skønt, at der er en fantastisk udsigt bag mig, som I kan sidde og falde ind i, siger Puk Damsgård med henvisning til den åbne teltdug bag hende, før hun fortsætter:

- I skal vide, at prisen er en helt særlig opmuntring til at fortsætte mit virke. Jeg ved, at jeg vil tænke tilbage på dagen i dag, når jeg næste gang bliver ramt af tvivlen. Det hænder jo, at tvivlen og usikkerheden sætter ind med spørgsmålet om meningen med det hele. Tvivlen kan lamme, men det er også med tvivlen, at vi vokser og gør os umage, og prisen er for mig en påmindelse om, hvor vigtigt det er at blive ved med at gøre det, der optager mig, siger hun.

Mandag eftermiddag modtager journalist og forfatter Puk Damsgård Rungstedlundprisen 2020 for sit utrættelige virke som historiefortæller. Ligesom Karen Blixen selv er hun villig til at sætte alt på spil, og det er blandt andet den lighed, som hun hædres for på Karen Blixen Museum Rungstedlund denne grå eftermiddag.

Inde i teltet føles den grå himmel langt væk, og i stedet vandrer tankerne mod Mellemøsten, hvor Puk Damsgård har haft sit virke, siden hun som ung journaliststuderende forlod Danmark på jagt efter de historier, som kun kan fortælles under varmere himmelstrøg, omgivet af mennesker i midten af kaos og krig.

Hendes Majestæt Dronningen sad ved siden af Hørsholms borgmester Morten Slotved (K), da årets Rungstedlundpris skulle uddeles

En frygtløs fortæller Til mandagens prisoverrækkelse tager historiker og forfatter Tom Buk-Swienty ordet, og han fortæller om første gang han mødte Puk Damsgård. Allerede ved deres første møde gjorde hun indtryk, og hun viste allerede dengang den villighed til at satse på netop det, hun tror på, som siden har tegnet hendes professionelle liv i verdens brændpunkter.

- At det skulle gå sådan her, kunne jeg have sagt mig selv, da vores veje krydsedes første gang for små 15 år siden. Dengang var du journaliststuderende, og jeg var gæsteunderviser på uddannelsen, fortæller Tom Buk-Swienty, inden han fortsætter:

Forfatter og historiker Tom Buk-Swienty, der tidligere selv har modtaget Rungstedlundprisen, fortalte om sit første møde med Puk Damsgård. Dengang var hun stadig studerende, men hun udviste allerede et mod, som de færreste besidder. Foto: Kim Rasmussen

- Jeg mødte en 2.års studerende, Puk Damsgård, som efter en forelæsning kom op til mig. Jeg havde givet de studerende en lille opgave for, hvor de skulle gå ud og skrive en reportage. Puk glædede sig til at skrive reportagen, fortalte hun, og hun ville lige informere mig om, at hun og en veninde var på vej til Afghanistan for at skrive om unge mennesker i Kabul, og hvordan det var at befinde sig i krydsfeltet mellem Taliban og fremtiden. Det var i 2005, fortæller Tom Buk-Swienty til publikums store fornøjelse. Han ryster selv en anelse på hovedet ved tanken om en journaliststuderende i Kabul.

Særlige forholdsregler Mandagens prisoverrækkelse bærer tydeligt præg af, at den afholdes midt i en Covid-tid. Dronningen bærer foruden de sorte gummihandsker et lyseblåt mundbind, da hun forlader teltet, og hver en stol er ud over dagens program udstyret med et tilsvarende mundbind.

Formanden for Rungstedlundfonden, Michael Bjørn Nellemann, adresserer da også de allestedsnærværende restriktioner, da han byder velkommen.

- Det er mærkelige tider, og vi sidder i dag med afstand til hinanden. Det skal vi, men det er kun fysisk. I ånden er vi tæt forbundne. Vi kan alle sammen se, hvor vigtigt det er at formidle Karen Blixens forfatterskab og tankegods til nye generationer, siger han, og tilhørerne nikker.

Mellem de forskellige talere indtager museumsdirektør Elisabeth Nøjgaard scenen, og hun præsentere hver og én med overskud og varme. Dagens musikalske indslag, der bibringes af violinist Benjamin philippe skow og komponist, sanger og skuespiller Jeanett Albeck, spreder ligeledes varme i teltet, og for en stund glemmer man næsten, at det er en grå dag i slutningen af september ude på den anden side af teltdugen.

Om Rungstedlundprisen Karen Blixen stiftede Rungstedlundfonden i 1958 ved hjælp af donationer, som hun bad om i en radiotale til sine mange lyttere på Danmarks Radio.

Med opbakning fra sine søskende donerede Karen Blixen Rungstedlund og sine forfatterrettigheder til fonden med ønsket om, at huset skulle drives med kulturelle formål for øje, og at den enestående natur med 15 ha naturgrund skulle fredes som et fuglereservat. Blixen ønskede, at det skulle være et paradis for fugle og et åndehul for byens jordløse folk. I 1991 åbnede Rungstedlundfonden Karen Blixen Museet.

Siden åbningen af Karen Blixen Museet i 1991 har Rungstedlundfonden med venlig donation fra Hørsholm Kommune uddelt en årlig pris på 50.000 kroner. Prisen uddeles til en kulturpersonlighed, der har ydet en speciel indsats inden for et af de felter, der interesserede Karen Blixen, eller som på anden måde har markeret sig på Blixensk vis.

Prisen er blandt andre uddelt til Meryl Streep, Suzanne Brøgger, Gabriel Axel, Inger Christensen, Thorkild Bjørnvig, Tom Buk-Swienty, Judith Thurman, Minik Rosing og Lars von Trier.