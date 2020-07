Se billedserie Hørsholm Kunstforening har inviteret billedkunstner Henrik Schütze til at udstille i Fuglsanghus i starten af august. Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: Billedkunstner udstiller »Mellem verdener« Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Billedkunstner udstiller »Mellem verdener«

Hørsholm - 20. juli 2020 kl. 08:53 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hørsholm Kunstforening har inviteret billedkunstner Henrik Schütze til at udstille i Fuglsanghus i starten af august.

Nedlukningen på grund af coronaepidemien betød, at udstillingen »Mellem verdener« måtte flyttes fra foråret til august og det tidlige efterår. Nu står det klart, at udstillingen har fernisering den 8. august, og udstillingen vises fredag til søndag fra klokken 12.00 til 17.00 til og med søndag den 4. oktober 2020. Det oplyser Hørsholm Kunstforening i en pressemeddelelse.

Henrik Schützes billeder er ekspressive både i udtryk og farvevalg. I værkerne fra Italien arbejder han ofte i æstetiske og perspektiviske landskabskompositioner. I de abstrakte billeder er der i nogle værker en legen med farver, der grænser til det kaotiske i nogle værker, mens andre bliver holdt sammen af stramme geometriske kompositioner, der lægger sig fragmentarisk ind over hinanden. Farvevalget er præget af varme, og motiverne udstråler en mystik, som kom de fra alle verdens religioner, for at samles i et punkt. Bybilleder kan være motiver lagt ovenpå abstrakte tegn.

Med sin lille kassevogn og cykelvognen kører han fra atelieret og breder lærredet ud, iagttager den pulserende by og dens mennesker med deres energi.

At integrere kunsten på en uprætentiøs måde i hverdagen er et vigtigt tema. Atelieret er det sted, hvor Henrik Schütze trækker sig tilbage for at arbejde - enten fra grunden eller som ofte med færdiggørelse af et værk, der er begyndt i det åbne rum.

Født i Rungsted

Henrik Schütze er født 1951 og opvokset i Rungsted som søn af maler og kunsthistoriker Elsebet Schütze og forfatter, lærer og billedhugger Rolf Schütze.

I denne ramme fik han sin interesse for kunsten. Senere flyttede Henrik Schütze til Fakirskolen på Christiania og uddannede sig til skolelærer. Læreruddannelsen førte til en stilling som lektor på Københavns Pædagog Seminarium med billedsprog, materialer, kunst og formidling som fag. Siden 2009 har Henrik Schütze været fuldtids kunstner.

Han har desuden solgt til Nordea Fonden, til mange kunstforeninger og til endnu flere private samlere. Derudover etablerede Henrik Schütze i 2008 en malerskole, og i 2014 var han aktuel med »Lev livet kunstnerisk«, udstillingen »Ambassaden« på Overgaden Neden Vandet med blandt andre Michael Kvium, Niels Reumert og Bjørn Nørgaard, og han har været på mere end 35 maleophold i Italien.

I 2017 var Henrik Schütze på maleophold i Yazd og Garmeh i Iran med efterfølgende udstilling i Den Danske Ambassade i Teheran. I 2019 var han live-maler og havde en udstilling ved en kongres for Nationalbanken. I 2020 runder Henrik Schütze gang nr. 50 som live-maler til »Science and Cocktails« foredrag, hvor tilhørerne følger en maleproces, mens de hører et videnskabeligt foredrag.