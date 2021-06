Vejdirektoratet oplyser, at den næste uges asfaltarbejde på Helsingørmotorvejen ved Hørsholm giver øget risiko for kødannelser. Arkivfoto

Bilister advares: Forbered dig på uge med risiko for kø

Fra fredag den 4. juni og cirka én uge frem lægger Vejdirektoratet ny klimavenlig asfalt på Helsingørmotorvejen (E47) ved Hørsholm. Det betyder, at bilister må indstille sig på risiko for kødannelse og skal indstille sig på længere rejsetid i perioden.

"I de perioder, hvor der ikke arbejdes, er der åbent for trafik i fuldt omfang. Der køres dog periodevist på fræset eller uafstribet overflade. Derfor vil der være nedsat hastighed på disse strækninger," meddeler Vejdirektoratet i en pressemeddelelse og beklager på forhånd de gener, som vejarbejde må medføre for både naboer og bilister.

Vejdirektoratet oplyser, at trafikanterne kan glæde sig til et færdig resultat med en mere jævn kørebane og en bedre køreoplevelse.

Omkørsel i begge retninger

Når der arbejdes i nordgående retning mod Helsingør, bliver der i arbejdsperioderne etableret følgende omkørselsrute:

Ved frakørselsrampe 9 Hørsholm C via Frederiksborgvej, Hørsholm Allé, Usserød Kongevej, Fredensborg Kongevej tilbage til Helsingør Motorvejen via tilkørselsrampe 7 Kokkedal.

Tilkørselsrampe 9 Hørsholm C i nordgående retning vil være spærret i arbejdsperioderne.

Når der arbejdes i sydgående retninger mod København bliver der i arbejdsperioderne etableret følgende omkørselsrute:

Ved frakørselsrampe 9 Hørsholm C via Frederiksborgvej, Hørsholm Kongevej tilbage til Helsingør Motorvejen via tilkørselsrampe 10 Hørsholm S.

Tilkørselsrampe 9 Hørsholm C i sydgående retning vil være spærret i arbejdsperioderne. Det samme gælder rasteplads Isterød sydgående.