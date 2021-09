Bilist på Rigshospitalet efter solouheld

En 55-årig mandlig bilist måtte torsdag morgen køres på Rigshospitalet efter et solouheld på Helsingør-motorvejen. Det oplyser David Buch, vagtchef ved Nordsjællands Politi.

- Uheldet sker i den nordgående retning ved afkørsel 13 Hørsholm. Den mandlige bilist rammer autoværnet og ruller rundt med bilen. Han sidder derefter fastklemt, forklarer vagtchefen.

Den første melding til politiet er, at der er tale om en alvorlig situation. Bilisten bliver da også bragt fri og med ambulance kørt til Rigshospitalet i København. Herfra lyder meldingen klokken 5.30 at hans situation er stabil, og at han er uden for livsfare. Pårørende til den forulykkede bilist er kontaktet og bragt til hospitalet.

En bilinspektør er blevet tilkaldt, og der er foretaget tekniske undersøgelser på stedet.

- Uheldet har betydet, at vi har måttet lukke to vejbaner og afkørselsrampen. Den regner vi med at lukke op igen omkring klokken 6.30, siger vagtchefen.

Selv om motorvejen har været spærret i to spor, har trafikken forsat kunne passere, da uheldet skete på den strækning, hvor der er tre motorvejsspor.

- Bilisten kørte galt omkring klokken 03.15. Så der har ikke været det store pres på motorvejen, understreger David Buch.