To personbiler stødte tirsdag eftermiddag frontalt sammen på Rungstevej ud for Rungsted Kro. Bilisten i den ene bil fik et ildebefindende.

Bilist fik ildebefindende: Så skete dette

To biler var her til eftermiddag impliceret i færdselsuheld på Rungstedvej udfor Rungsted Kro

En ældre mandlig bilist kom kørende i sin Audi, da han ifølge Nordsjællands Politi fik et ildebefindende og pludselig kørte over i modsatte vejbane.

Her kom en modkørende Jaguar med to personer i, hvor føreren forgæves forsøgte at undvige et sammenstød.