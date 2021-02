Se billedserie Bjarke Hansen, der er salgschef hos Audi Hørsholm, viser, hvordan det fungerer, når sælgerne viser en bil frem via FaceTime. Foto: Ann-Sophie Meyer

Bilforhandler speeder op for det digitale

Hos Audi Hørsholm er der blevet speedet op for den digitale

dialog med kunderne under coronanedlukningen.

Hørsholm - 15. februar 2021 kl. 05:02 Af Ann-Sophie Meyer Kontakt redaktionen

Håndsprit, afstand, mundbind, plexiglas og afspærringsbånd - og ingen besøgende kunder. Hverdagen hos Audi Hørsholm er blevet en helt anden, end den var, før corona kom til Hørsholm. Men de knap 50 medarbejdere hos bilforhandleren tager den nye arbejdsgang med løftet pande, selvom den nu står på fremvisning af biler digitalt via FaceTime og Teams.

- Vores showroom har været lukket ned siden før jul, og vi må ikke længere tage kunder med ind i forretningen fysisk. Det har gjort, at vi har speedet op for den digitale transformation, så meget af vores dialog med kunderne foregår nu via forskellige digitale platforme, siger Rasmus Albrechtsen, der er filialchef hos Audi Hørsholm.

De digitale platforme FaceTime og Teams er blevet en integreret del af hverdagen hos Audi Hørsholm. De fleste kundemøder foregår nu digitalt, og kunderne er ikke afvisende over for den nye corona-venlige måde at gøre tingene på.

- Audi-kunder er ret digitale, har vi fundet ud af, så der er ret mange, som egentlig synes, at det er ret cool, at det er den måde, det kører på, fortæller Rasmus Albrechtsen.

Artiklen fortsætter under billedet.. Hos Audi Hørsholm glæder filialchef Rasmus Albrechtsen (i midten) og salgschef Bjarke Hansen (th) sig til, at de kan slå dørene op til deres shoowroom igen, når corona og restriktioner på et tidspunkt er fortid. Foto: Ann-Sophie Meyer

Fremvisninger foregår nu på FaceTime Det er primært de praktiske informationer og gennemgangen af bilernes funktioner, der foregår digitalt. De praktiske informationer bliver givet via telefon eller videomøder ved de ansattes skriveborde, mens gennemgangen af bilernes funktioner foregår via FaceTime. Sælgeren sætter sig fysisk ind i den bil, kunden har kig på, og så gennemgår de bilens funktioner sammen via en videoforbindelse på telefonen.

Men selvom meget kan klares digitalt, er der mange kunder, der gerne vil køre en prøvetur, inden de køber en bil - og det kan godt lade sig gøre, hvis man mødes på neutral grund, eksempelvis på en parkeringsplads. Det oplyser filialchefen hos Audi Hørsholm.

- Det er få mennesker, som anskaffer sig en bil uden at have prøvet den først. Heldigvis har vi, ifølge de retningslinjer, der er der nu, mulighed for at mødes med kunderne på neutral grund, så de kan få prøvet bilen, og vi sørger selvfølgelig for, at bilen er sprittet af, inden vi overdrager nøglen, siger Rasmus Albrechtsen.

Salget under corona går bedre end forventet Siden statsminister Mette Frederiksen (S) første gang lukkede landet ned i foråret 2020, har Audi Hørsholm kun mærket en lille nedgang i salget, og salget for 2021 ser allerede bedre ud end forventet.

- Vi kom langt bedre igennem sidste år, end vi havde forventet, og vi er også startet 2021 langt bedre ud, end hvad vi turde håbe på, da vi stod og kiggede fremad mellem jul og nytår, så vi er fulde af fortrøstning. Det skal nok blive godt, for købelysten er der stadig, siger Rasmus Albrechtsen.

Hos Audi Hørsholm regner man med, at en stor del af den digitale kundekontakt vil fortsætte efter corona.

Højt på ønskelisten Men selvom det digitale er begyndt at fylde mere hos Audi Hørsholm, er der alligevel dele af salgsprocessen, som filialchefen foretrækker på den gamle facon, for eksempel overdragelsen af de biler, der er blevet solgt.

- Som det er nu, kører vi ud med bilen og afleverer den. Og fordi vi jo har et afstandskrav på to meter, er det svært at give kunderne bilen på en god og ordentlig måde, og det, synes vi jo, er ærgerligt, for det er en enormt stor ting at hente sin nye bil. Man har måske familiemedlemmer med, og der skal måske åbnes en flaske et eller andet for at fejre det. Det er vi kede af, at vi ikke kan på samme måde lige nu på grund af restriktionerne.

Derfor glæder filialchefen og resten af Audi-teamet sig til at kunne genåbne de to udleveringsrum, de normalt bruger, når en kunde skal hente sin nye bil.

- Vi har to rigtig fine udleveringsrum, hvor vi prøver at gøre oplevelsen så individuel som muligt, når kunderne skal hente deres nye bil. Nogle gange har folk jo ventet tre-fire måneder på den her bil, der skal komme hjem fra en fabrik i Tyskland eller et andet sted i Europa. Derfor prøver vi at få gjort overdragelsen så speciel som muligt, for det er en stor ting at hente sin nye bil, og det er en af de ting, der står højt på vores liste over ting, vi savner, siger filialchefen, hvorpå han holder en kort pause, inden han fortsætter:

- Det glæder vi os rigtig meget til at kunne igen. Det er der ingen tvivl om.

