Beton-laboratorie skal give vækst hos succesvirksomhed

Et nyt betonlaboratorie til kvalitetskontrol af beton skal bidrage til den forsatte vækst hos Skou Gruppens betonselskab SG Beton.

Det er typisk kun de store, etablerede aktører i betonbranchen, der har egne testfaciliteter med mulighed for at foretage betonprøver og -analyser. Men hos det snart fire år gamle SG Beton, som er en del af Skou Gruppen i Hørsholm, har man investeret i et betonlaboratorie til simple betonprøver. Investeringen skal ses som et led i vækststrategien, forklarer Claus Willumsen, direktør i SG Beton.

- I laboratoriet kan vi for eksempel undersøge prøver fra betonkonstruktioner for at identificere svagheder og årsagen til eventuelle skader. Hvis vi forsat skal kunne yde den bedste rådgivning for kunderne, så skal vi hele tiden styrke vores faglighed og forfine vores løsninger, siger Claus Willumsen.

Artiklen fortsætter under billedet... Claus Willumsen, direktør i SG Beton, fortæller, at Frederiksberg Svømmehal er et oplagt sted til at teste det nye betonlaboratorium. Foto: Skou Gruppen

SG Beton har tidligere fået eksterne partnere til at lave betonanalyser, men det er typisk en tidskrævende proces, fortæller Claus Willumsen. De nye testfaciliteter bidrager til effektivisering af virksomheden og skal være med til at skabe vækst, forklarer direktøren yderligere.

En tidsrejse Et af de første projekter, hvor Claus Willumsen kan tage betonlaboratoriet i brug, er Frederiksberg Svømmehal. Her er SG Beton gået i gang med en omfattende renovering af bassiner og tribuner.

- Det er et spændende projekt set med betonbriller. Bygningen er fra 1934, og når vi åbner op, ser vi mange niveauer af beton samt de tidligere reparationer, man har foretaget. Det er lidt af en tidsrejse, lyder det fra Claus Willumsen, der fortsætter:

- Nogle steder er betonen meget svag, og den er begyndt at karbonisere. Det betyder, at armeringen ikke er beskyttet mere, og der går vi ind og udfører reparationer, siger Claus Willumsen og understreger, at opgaven er perfekt til at teste det nye betonlaboratorie.

