Betjente får ikke fast plads i kommunen

- Det er ikke meningen, at hver enkelt betjent skal sidde på et kommunekontor og have fast åbningstid. Vi samler områdebetjentene i et fælles fagligt forum Hillerød, hvor de kan arbejde sammen og sparre om de problemer, der måtte være i de forskellige kommuner, og have en forebyggende tilgang. Det er ikke tanken, at betjentene skal have en fast kontorplads i kommunerne, slår Helge Holbek, politiinspektør i Nordsjællands Politi, fast.