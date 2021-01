Se billedserie I Børn- og ungeudvalget træffes hvert år tunge og alvorlige beslutninger om blandt tvangsfjernelse af børn fra hjemmet. Modelfoto Foto: Foto: stock.adobe.com

Betænkeligt at 22-årig skal afgøre tvangsfjernelser af børn

Politisk bekymring for Socialdemokratiets valg af Marcus Guldager som ny formand for Børn & Ungeudvalget, men der er opbakning fra oppositionen til den 22-årige politiker

Hørsholm - 13. januar 2021 kl. 07:02 Af Morten Timm Kontakt redaktionen

Kan en 22-årig ung studerende men folkevalgt lokalpolitiker sidde for bordenden og træffe de meget vanskelige og tunge beslutninger i Børn og ungeudvalget, som blandt afgør tvangsfjernelser af børn og andre alvorlige indgreb i familien?

Spørgsmålet er blevet aktuelt i Hørsholm og har ifølge Ugebladets oplysninger været drøftet heftigt i de politiske cirkler, efter det socialdemokratiske byrådsmedlem Marcus Guldager på 22 somre i december satte sig i formandsstolen for det særlige udvalg, der hvert år træffer meget indgribende beslutninger for kriseramte og sårbare familier.

Emnet er dog en smule prekært, eftersom flere af medlemmer i konstitueringsgruppen (K - S - R - SK) ikke vil stå frem med navn.

"Vi har drøftet det her indgående og givet udtryk for vores bekymringer om manglende livserfaring, men Marcus har insisteret på, at han godt kan løfte opgave med de meget alvorlige sager. Det valg må vi respektere, fordi det ligger i vores konstitueringsaftale," lyder det blandt andet fra en af Socialdemokratiets samarbejdspartier.

Vedkommende vil ikke stå frem med navn af hensyn til det gode samarbejde med Socialdemokratiet - og fordi utilfredsheden allerede er luftet internt.

Ugebladet har talt med andre byrådsmedlemmer, som deler den opfattelse, men som heller ikke ønsker at stå frem med navn.

Direkte adspurgt vil den radikale viceborgmester Henrik Klitgaard dog ikke skjule sin betænkelighed ved situationen, men skynder sig at understrege, at han intet personligt har at udsætte på Marcus Guldager og hans politiske kompetencer, ligesom der heller ikke er noget personligt i kritikken.

Det har jeg det svært med "Det her er et udvalg, der intet har med politik og holdninger at gøre, men som efter min mening kræver livserfaring. Og man kan ikke komme med 30 eller 40 års erfaring som 22-årig. Jeg er ganske enkelt betænkelig ved den situation, at en familie i Hørsholm skal sidde overfor en 22-årig, der skal afgøre familiens skæbne. Det ville jeg selv have det svært med, hvis det var mig og min familie," siger Henrik Klitgaard til Ugebladet.

Et standpunkt, de andre medlemmer i konstitueringsgruppen, Ugebladet har talt med, deler.

Derfor blev han formand Efter kommunalvalget i 2017 fik Socialdemokratiet i Hørsholm tildelt tre formandsposter: Børne- og skoleudvalget, sundhedsudvalget samt Børn & Unge-udvalget.

Formandsrokaden blev pludselig aktuel i efteråret, da gruppeformand Niels Lundshøj stoppede i politik, fordi han fraflyttede Hørsholm Kommune.

Dermed forlod han posten som formand for Børne- og skoleudvalget. Den valgte partiets nestor og tidligere borgmester i Fredensborg-Humlebæk, Svend Erik Christiansen, at overtage - for derefter at overdrage formandsskabet i både Sundhedsudvalget og Børn & Unge-udvalget til 22-årige Marcus Guldager.

To poster, som 74-årige Svend Erik Christiansen ellers har haft gennem hele valgperioden.

Marcus Guyldager blev valgt ind i Hørsholm Kommunalbestyrelse for Socialdemokratiet for tre år siden, da han var 19 år gammel. Nu er han nyudpeget formand for Sundhedsudvalget og det særlige Børn- og ungeudvalg. Foto: Morten Timm

FAKTA Børn- og Ungeudvalget i Hørsholm Kommune behandler omkring 4-5 sager årligt, primært om tvangsfjernelse af børn.

Hvert medlem har en stemme.

For udvalgsformanden kan det i enkelte sager blive nødvendigt med en straksbeslutning. Her skal formanden indenfor syv dage have sammenkaldt hele udvalget, der skal godkende beslutningen.

I de sidste tre år har der været to sager.



I udvalget sidder:

Politisk valgte: Marcus Guldager (S), formand, og Annette Wiencken (UP) (suppleanter: Svend Erik Christiansen (S) og Ann Lindhardt (V)).

Dommer Birgitte Holmberg Pedersen, Retten i Helsingør (suppleant Torben Hvid, Retten i Helsingør).

Pædagogisk-psykologisk sagkyndige: Ole Nyvang Christensen og Pia Scheuer Jensen (suppleanter Ove Møller Pedersen og Lisbeth Bach). Politisk valgte: Marcus Guldager (S), formand, og Annette Wiencken (UP) (suppleanter: Svend Erik Christiansen (S) og Ann Lindhardt (V)).Dommer Birgitte Holmberg Pedersen, Retten i Helsingør (suppleant Torben Hvid, Retten i Helsingør).Pædagogisk-psykologisk sagkyndige: Ole Nyvang Christensen og Pia Scheuer Jensen (suppleanter Ove Møller Pedersen og Lisbeth Bach). Opposition bakker op Trods kritik fra Socialdemokratiets tætteste samarbejdspartere, er der opbakning fra oppositionen.

Venstres Ann Lindhardt ser slet ikke noget problem i sagen. Hun sidder selv som suppleant i udvalget og har været med på et par møder.

"Jeg har fuld tillid til, at de mener, at det er den rigtige beslutning. Det har efter min mening ikke noget med alder at gøre, og jeg har kun godt at sige om Marcus. Han har en høj integritet," siger hun til Ugebladet.

Jakob Nybo fra Liberal Alliance er enig og slår fast, at alder hverken er kvalificerende eller diskvalificerende.

"Præsident Clinton gjorde det fantastisk. Det tror jeg også, at Markus gør. En 22-årig kan varetaget den post, og jeg har store forventninger til ham," understreger Jakob Nybo.

Døm ham ikke ude Foruden en dommer, to psykolog-pædagogiske fagpersoner, tæller Børn & Unge-udvalget to politikere, hvor den anden er løsgænger Annette Wiencken. Hun har siddet med fra valgperiodens start og advarer mod at dømme Marcus Guldager ude, fordi han er ung og ikke selv har børn.

"Jeg kender ham som en yderst fornuftig mand, der sætter sig ind i sagerne, og som jeg har stor respekt for. Vi har begge været på Ankestyrelsens kursus, så vi er klædt på til de meget svære beslutninger. Man skal også huske på, at vi jo læner os op af de faglige eksperter og dommeren," forklarer Annette Wiencken.

Borgmester Morten Slotved vil ikke kommentere på den interne debat blandt konstitueringspartier og lægger sig på linje med Annette Wiencken.

"Vi er jo lægmandspersoner, og man kan blive folkevalgt som 18 årig, hvor det er en opgave, man skal kunne varetage. Marcus er en ung mand, som sætter sig ind i sagerne, og jeg er sikker på, at han vil tage opgaven seriøst," understreger Morten Slotved.

