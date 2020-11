I en landsdækkende undersøgelse, der vurderer de danske forældres tilfredshed med deres børns skoler, får Hørsholm Kommune flotte karakterer. Det vækker glæde hos Niels Lundshøj (S), der er formand for Børne- og Skoleudvalget. Foto: Allan Nørregaard

Bestået: Hørsholms skoler får flotte karakterer

I en landsdækkende undersøgelse får Hørsholm Kommunes skoler flotte karakterer. Det vækker glæde hos Niels Lundshøj (S), der er formand for Børne- og Skoleudvalget.

Hørsholm - 12. november 2020 kl. 05:43 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen

8 ud af 10 forældre er tilfredse eller meget tilfredse med deres børns skoler og SFO'er i Hørsholm Kommunes folkeskoler og SFO'er. Det viser en landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse af folkeskolen og SFO, som er lavet af Social- og Indenrigsministeriet.

- Det er dejligt, at forældrene her i Hørsholm er så tilfredse med deres børns skoler og SFO'er. Resultaterne af denne undersøgelse hænger rigtig godt sammen med tidligere undersøgelser, og det glæder mig, at svarene også over tid, er så konsistente. Det er simpelthen bare gode skoler og SFO'er, vi har, lyder det fra udvalgsformand Niels Lundshøj.

»Tak til lærerne« I undersøgelsen rangerer Hørsholm Kommune på en flot 16. plads med tilfredshed med skolerne og en rigtig flot 9. plads med tilfredshed med SFO'er blandt alle landets 98 kommuner. Især er forældrene meget tilfredse med, at lærere og pædagoger formår at få deres børn til at føle sig trygge og glade, når de er i skole og SFO.

- Lærerne har løftet en stor opgave. Særligt her i corona-tiden, hvor de virkelig har fået tingene til at fungere. Det har været en presset tid, og når man tænker på, hvor vanskelige arbejdsvilkår lærerne har haft, så er det imponerende, at undersøgelsen viser så højt et niveau. Når det er muligt, skyldes det i høj grad den enkelte lærers indsats, så det vil jeg meget gerne sig en stor tak for, lyder det ydermere fra udvalgsformand Niels Lundshøj.

Derudover er der generelt stor tilfredshed blandt forældrene med SFOaktiviteter, faglighed, samarbejde og ledelseskommunikation. Forældrene er i undersøgelsen blevet bedt om at besvare spørgsmål på en

skala fra 1 til 5, hvor 1 markerer meget utilfreds, mens 5 repræsenterer meget tilfreds.

På baggrund af forældrenes besvarelser beregnes et gennemsnit af svarene på spørgsmålene.

Brugertilfredshedsundersøgelsen af folkeskolen og SFO er gennemført af Danmarks Statistik i marts-juni 2020.

