Mens den aktuelle sundhedskrise lukker ned for Røde Kors Besøgsvenner, forsøger organisationen at holde kontakten til de ensomme ældre, som plejer at få besøg. Det fortæller Lisbeth Valentiner, der er aktivitetsleder for Røde Kors Besøgsvenner i Hørsholm. Foto: Jerry Ritz

Besøgsvenner tager nye midler i brug

Hørsholm - 16. marts 2020 kl. 15:51 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mens store dele af den offentlige sektor er lukket ned, og det ikke længere er tilladt at besøge plejehjem, har Røde Kors Hørsholms besøgsvenner naturligvis sat sine aktiviteter på pause.

De ensomme ældre, som plejer at få besøg af en besøgsven fra Røde Kors, er nu forhindret i det sædvanlige møde, og nogle får slet ikke besøg overhovedet, da de bor på et plejehjem.

Derfor opfordrer Lisbeth Valentiner, der er aktivitetsleder hos Røde Kors Hørsholms besøgsvenner, alle besøgsvennerne til at holde kontakten med de ældre via telefonen.

- Vi har opfordret besøgsvennerne til at ringe til deres besøgsvenner. Dem, der har mulighed for det, ringer til deres besøgsven og får en sludder om, hvordan det går. På grund af situationen kan de jo ikke tage ud og besøge dem, forklarer Lisbeth Valentiner, inden hun fortsætter:

- Jeg har selv en besøgsven, som glæder sig til, at jeg kommer på besøg hver mandag, som jeg har gjort det gennem de seneste to år. Det er synd for dem, men vi kan ikke gøre andet. Der er tale om en udsat gruppe, hvor mange er ældre, og mange er på plejehjem. Det er helt forbudt at besøge dem, siger hun.

Hun understreger samtidig, at det ikke er alle de ældre, der har glæde af en telefonsamtale. Nogle kan være ved å dårligt helbred, at det simpelthen ikke giver mening. Derfor skal besøgsvennerne kun ringe, hvis de mener, at det giver mening.

- Mange af de værter, som besøgsvennerne tager ud til, er ikke selv i stand til at håndtere en telefon. Mange er på plejehjem, og de kan være så dårlige, at de ikke har glæde af at tale i telefon. Der giver det selvfølgelig ikke mening at ringe, men for dem, hvor det giver mening, synes jeg, at vi skal ringe. Det er det eneste, vi egentlig kan gøre, lyder det afslutningsvist fra aktivitetslederen.