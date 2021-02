Se billedserie Man når ikke langt ind i Fuglsanghus, før man mødes af pingonesernes årvågne blik. Faktisk når man overhovedet ikke ind i Fuglsanghus, for galleriet har været lukket siden december. Heldigvis kan du opleve dele af udstillingen her. Alt du skal gøre er at trykke på dette billede, og så kan du se værker af to dygtige Hørsholm-kunstnere. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Besøg udstillingen, du ikke må se Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Besøg udstillingen, du ikke må se

I Fuglsanghus i Hørsholm hænger en udstilling, som aldrig er blevet vist frem. Dårligt havde man hængt billederne op, før samfundet lukkede ned, og nu samler fantasifulde figurer og humoristiske tegninger støv i det historiske hus. Heldigvis kan du her opleve et udsnit af udstillingen, som man ellers ikke må komme ind og se.

Hørsholm - 28. februar 2021 kl. 14:38 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen

De havde netop sat sig rundt om bordet for at spise frokost. Det gør medlemmerne af Hørsholm Kunstforening altid, når de mødes for at gøre en udstilling i Fuglsanghus klar, og det var ikke anderledes denne mandag i december, hvor man forberedte en udstilling med to 90-årige kunstnere fra lokalområdet, Erik Eibye og Svend Erik Jensen.

Op ad væggene stod stadig enkelte indrammede tegninger, men langt de fleste havde allerede fundet deres plads på væggene, og bastante, farvestrålende figurer var blevet strategisk placeret i det historiske hus. Dårligt var frokosten dog begyndt, før et pressemøde også gik i gang, og statsminister Mette Frederiksen tonede frem på skærmen.

- Smittetrykket i Danmark er for højt. Den stigning, vi har set igennem den seneste tid, er bekymrende, lød ordene, der kort efter lagde det danske foreningsliv ned.

- Vi vidste godt, at der ville komme et pressemøde, men vi havde alt arrangeret, og vi manglede kun den sidste finpudsning, før vi var klar, fortæller Lene Bruunsgaard, der er bestyrelsesmedlem og presseansvarlig i Hørsholm Kunstforening, som har omkring 200 medlemmer. Hun har netop åbnet dørene til Fuglsanghus og er gået indenfor for første gang i månedsvis.

Artiklen fortsætter under billedet... Lene Bruunsgaard fra Hørsholm Kunstforening ærgrer sig over, at udstillingen med Svend Erik Jensens pingonesere og Erik Eibyes tegninger aldrig blev vist. Foto: Allan Nørregaard

Luften smager en smule indelukket, og det bemærker Lene Bruunsgaard, inden det første gardin trækkes fra og lader dagslyset falde ind på de gamle trægulve. Hun fortsætter:

- Alt var i rammer og de store figurer var allerede blevet transporteret herop. Så blev vi lukket ned, ligesom alle de andre foreninger, siger hun.

Udstillet i mørke Kort efter pressemødet blev gardinerne trukket for vinduerne, lys blev slukket og dørene til Fuglsanghus blev låst. Pa udstillingsplakaten foran huset blev en ny seddel sat op, der bebudede, at Fuglsanghus nu var lukket land. Tilbage i mørket stod de fantasifulde pingonesere, som 90-årige Svend Erik Jensen bygger af alskens skrammel, og på væggene hang finurlige tegninger med humoristiske tekster, skabt af Erik Eibye for at få folk til at grine.

Artiklen fortsætter under billedet... Pingonesere kan antage mange former, når 90-årige Svend Erik Jensen går i værkstedet. Vigtigst er det, at de enkelte dele aldrig bliver til det, de er i forvejen. En kost må således aldrig være en kost - den skal være et skæg, en fiks frisure eller noget helt tredje. Foto: Allan Nørregaard

- Ingen har set udstillingen, udover dem der har hængt den op. Det er jo lidt trist, fortæller Lene Bruunsgaard, inden hun indskyder:

Artiklen fortsætter under billedet... Med et diskret "E" signerer Erik Eibye sine tegninger. Foto: Allan Nørregaard

- Mange af tegningerne og figurerne får jo en til at trække på smilebåndet. Nu er det lidt vemodigt, siger hun. Ved hendes side står en pingoneser med kosteskæg. Den synes upåvirket af hendes ord.

Artiklen fortsætter under billedet... Pingoneserne har et udtryk, der føles som en sælsom blanding af imødekommenhed og panik. Foto: Allan Nørregaard

Vemodigheden forsvinder da også hurtigt igen, for det er svært at være trist i selskab med pingonesere og kvikke ordspil.

Svend Erik Jensens Pingonesere finder med deres blikke, der altid udstråler lige dele panik og imødekommenhed, hurtigt vej til smilebåndet, og de humoristiske tegninger, som Erik Eibye behersker med sikker hånd, er ligeledes svære at være upåvirkede af. Man undres først. Trækker lidt på smilebåndet. Læser højt for sin sidemand og griner.

Artiklen fortsætter under billedet... Erik Eibye har en humoristisk streg, der gerne tager udgangspunkt i kvikke ordspil og dagligdagens billeder. Foto: Allan Nørregaard

Forsigtig optimisme I Hørsholm Kunstforening ærgrer man sig over, at udstillingen aldrig blev vist ordentligt frem, men Lene Bruunsgaard fortæller, at hun nu håber, nogen ser kunstværkerne i det digitale landskab og i avisen. Selvom kunstforeningen aldrig fik vist sin seneste udstilling, ser man stadig mod fremtiden med optimisme, og planlægningsarbejdet i det lille udstillingshus fortsætter ufortrødent.

- Vi har udstillingsrækkefølgen på plads for resten af året, og vi har allerede lukket de første aftaler for næste år, men vi ved jo ikke, hvad der kommer til at ske. Vi planlægger, fordi vi er optimister, siger hun og tilføjer:

- Vi håber stadig på at få et nogenlunde normalt år, selvom det ikke har været sådan fra starten, siger hun. Pingoneseren med kosteskægget fortrækker stadig ikke en mine. Se mere fra udstillingen ved at trykke på billedserien øverst i artiklen...

Om Svend Erik Jensen: Svend Erik Jensen er tidligere overlærer på Rungsted skole. To af hans mange imponerende indsatser er, at han i 60'erne var med til at stifte både Hørsholm Kunstforening og Hørsholm Musikforening - begge foreninger har han været formand for i så mange år, at de blev synonym med »Pingoneser-Jensen«, som han kærligt kaldes med henvisning til hans tegninger og fantasifulde skulpturer. Hørsholm Kunstforening viste i 2004 udstillingen »Tøjeri og andet legetøj«, som var en meget omfattende udstilling med hans finurlige skulpturer »Pingoneserne« samt tegninger og farveklip - det var en udstilling, der trak mange besøgende. I forbindelse med den aktuelle udstilling er det primært pingoneserne, der har fundet vej til Fuglsanghus.

Om Erik Eibye: Erik Eibye har været bosiddende i Hørsholm i mange år og var i 1950'erne ansat i stormagasinet Magasins reklameafdeling som tegner og senere som leder. På udstillingen i Fuglsanghus vises et udvalg af Erik Eibyes tegninger sammen med plakater, logoer, bøger med mere. Erik Eibyes tegninger får betragteren til at reflektere over verdens kompleksitet set fra »den lille mands« synsvinkel. Hans tilgang bygger på en blanding af humor, humor og melankoli, og stemningerne følges gerne ad i hans streg. Blandt hans værker udstiller Fuglsanghus flere reklamer, som han har illustreret gennem tiden, ligesom et bredt udsnit af hans humoristiske tegninger er udstillet.

Om Fuglsanghus: Mens det oprindeligt var dronningens slotsgartner, der boede i Fuglsanghus i Hørsholm, er kunsten siden flyttet ind.

Fuglsanghus, som oprindeligt blev kaldt »Slotsgartnerens Hus« blev opført i 1760'erne. Bygherren var Johann Tobias Pflügger, der var slotsgartner for enkedronning Sophie Magdalene på Hirschholm Slot. »Slotsgartnerens Hus« blev bygget i det gamle Hirschholms centrum på det sted, hvor man i dag finder det store lyskryds mellem Kammerrådensvej, Gl. Hovedgade og Rungstedvej i Hørsholm. I 1964 blev Fuglsanghus købt af Frederiksborg Amt, da det lå i vejen for en planlagt vejgennemføring. Det nye vejanlæg trak ud, og i mellemtiden blev der skaffet penge til et bevaringsprojekt. Det betød, at Fuglsanghus nøje blev opmålt, revet ned, og i 1980 kunne Fuglsanghus genåbne på sin nuværende placering i Gammel Hovedgade 2.

Mens huset tidligere har haft flere ejere, er det de seneste år to kunstforeninger, der har brugt huset, nemlig Aktiv Kunst og Hørsholm Kunstforening. På kunstforeningens hjemmeside www.hoersholmkunstforening.dk kan man danne sig et indtryk over de skiftende udstillinger i de senere år. Siden 2014 har Anne-Grethe Nissen været formand for kunstforeningen. Se mere fra udstillingen ved at trykke på billedserien øverst i artiklen...

relaterede artikler

Kunstforening mindes æresmedlem og tidligere formand 21. september 2020 kl. 14:55

Ny udstilling byder på ekspressive farver og stof til eftertanke 07. august 2020 kl. 10:02