Besked til kommunalbestyrelsen: »Grow up«!

- Jeg oplever desværre, at det politiske miljø i Hørsholm bliver mindre og mindre konstruktivt. Det er også end del af grunden til, at jeg skal have en pause fra politik. Jeg har ikke meldt mig til kommunalbestyrelsen for at sidde og skændes som små børn, der kaster med mudder. Jeg gider ikke at bruge min tid på det mere. Politik burde handle om at udvikle kommunen bedst muligt og om at samarbejde og løfte et ansvar. Jeg har ikke fortrudt, at jeg stillede op. Ikke et sekund. Jeg har været med til at skabe nogle ting, som jeg virkelig er stolt af, men det har været hårdt. Nogle tror, at politik handler om at finde hår i suppen og sidde og skændes. Det er ikke det, politik handler om. Det handler om at samarbejde og udvikle. Man er valgt til at tage ansvar, fortæller Niels Lundshøj, der håber, at kommunalbestyrelsen i Hørsholm fremover kan finde en bedre tone.