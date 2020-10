Beruset kvinde involveret i uheld

To biler påkørte fredag aften kort før midnat hinanden på Usserød Kongevej ud for Circle K. Det oplyser Nordsjællands Politi.

Uheldet skete, da en bil kørt af en 42-årig kvinde fra lokalområdet, kørte op i bagenden af en forankørende bil. Kvinden blev i forbindelse med uheldet bedt om at puste i alkometeret, som hun blæste over den tilladte grænse. Hun er nu sigtet for spirituskørsel under skærpende omstændigheder.