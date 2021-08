Peter Malte Nielsen har i fem år klaget over, at det varme vand i Strandbjerg-boligerne har for lav en temperatur og dermed udgør en stor legionella-risiko. I november blev hans kræftsyge kone alvorlig syg af legionellabakterier. Foto: Morten Timm Foto: Morten Timm

Beklager efter legionella-udbrud: De sætter økonomi over menneskeliv

Beboerformand i Strandbjerg-ejendomme tager ikke ejernes forklaring for gode varer. Der skal flere prøver til, mener han

Hørsholm - 18. august 2021

"Vi burde have kommunikeret til alle. Det har vi ikke gjort godt nok. Men vi har gjort noget. Det er det vigtigste."

Det siger Morten Clausen, afdelingsdirektør i ejendomsselskabet DEAS, efter at Ugebladet den 4. august skrev om årelange problemer med lave vandtemperaturer i Strandbjergboligerne i Rungsted.

Problemer, der har ført til, at en beboer er blevet inficeret med den farlige legionella-bakterie og blev alvorligt syg.

Dagen efter artiklen i Ugebladet reagerer DEAS: En medarbejder går rundt i ejendommen og omdeler en skrivelse, hvor Morten Clausen som underskriver erkender, at selskabet ikke i tilstrækkeligt omfang har kommunikeret "til dig som beboer om igangværende initiativer i forbindelse med forekomst af legionella i en bolig i ejendommen."

Beklager dybt "Det beklager vi dybt, og det vil vi hermed forsøge at rode bod på", heddder det blandt andet i brevet. Og over for Ugebladet erkender han, at det var artiklen, der gjorde "at vi blev opmærksom på problemet med den mangelfulde kommunikation til beboerne".

Morten Clausen henviser i skrivelsen til, at der er konstateret "en lav til moderat forekomst af legionella i en enkelt bolig i ejendommen". Der blev straks foretaget målinger hos den pågældende lejer og i det centrale varmtvandssystem, som ifølge brevet fra Morten Clausens beviser, at "forekomsten af legionella var lokal" og bakterien alene blev identificeret i den pågældende bolig samt i rørene ved en vask i kælderen.

Siden, oplyser DEAS i brevet, er alle tilgængelige ventiler i varmtvandsledningerne blevet skiftet ud, alle ejendommens varmtvandsledninger er blevet skyllet igennem med 70 grader varmt vand og temperaturen på brugsvandet er blevet sat op til 60 grader "for at sikre en fuldstændig rensning af det samlede system".

Morten Clausen oplyser til Ugebladet - og skriver i brevet til beboerne - at der udestår en afsluttende måling og forsikrer, at problemet så er løst.

Forkert konklusion Det giver Steen Worziger, beboerformand for lejerne i Strandbjerg-ejendommen, ikke meget for.

"Det kan man simpelt hen ikke konkludere, når der ikke samtidigt er taget vandprøver i de omkringliggende lejligheder i blok 4 og 5, der alle har været berørt af de lave temperaturer på varmt brugsvand," skriver Worziger til lejerne i ejendommen.

Han henviser til, at beboerne i blok 4 og 5 allerede i marts krævede en vandanalyse, fordi det ikke var første gang man oplevede en bekymrende lav vandtemperatur. Det har stået på over en femårig periode. Beboerformanden er vred.

Utilgiveligt "Det er at sætte økonomi over menneskeliv at bruge flere måneder på at få bevilliget småpenge til vandprøver. Det er utilgiveligt at handle sådan. I Danmark dør der hvert år op imod 30 personer, og der smittes ca. 250 personer med legionella," lyder det fra Steen Worziger.

Ugebladet kunne forleden berette, at en af beboerne i de 36 lejligheder i november var blevet smittet med legionelle-bakterien og blev alvorligt syg.

FAKTA Legionærsygdom er en lungebetændelse, der forårsages af bakterien legionella pneumophila og i sjældne tilfælde af andre legionellaarter.

Symptomerne er oftest høj feber, forvirring, hoste, åndenød og smerter i brystet. Sygdommen behandles med antibiotika, men har alligevel en dødelighed på 5-15 procent.

Legionellabakterier trives bedst i lunkent og stillestående vand. Smitten kan ske ved, at man indånder forstøvet vand (en såkaldt aerosol), der er forurenet med legionella. Brusebadning antages at være den hyppigste smittevej herhjemme.

For at undgå vækst af legionella i vandsystemer i boliger er det vigtigt, at det kolde vand er under 20 °C, og at det varme vand i hele systemet mindst er 50 °C.

Legionærsyge rammer specielt ældre og svækkede personer og omtrent dobbelt så hyppigt mænd som kvinder.

I Danmark er der siden 2017 påvist mellem 200 og 300 sygdomstilfælde om året.

Kilde: Statens Serum Institut og Sundhed.dk Smittet og alvorligt syg Det er Per Malte Nielsens hustru Kirsten Pettersson, der blev smittet. Han fortæller i artiklen, at de første gang gjorde opmærksom på problemerne i 2016, og at brugsvandtemperaturen on and off har ligget på 30 grader og nogle gange endda nede på 22.

Per Malte Nielsen fortæller videre, at ejendomsselskabets manglende interesse for sagen betyder, at de nu ser sig om efter en anden bolig.

Situationen for lejerne bliver ikke mindre kompliceret af, at ejendommen har skiftet ejer fra den kapitalfond, DEAS administrerede ejendommen for, til en anden kapitalfond, Fokus Asset Management. Det er den nye ejer, lejerne fremover skal kommunikere med.

"Vi rydder op i denne sag, og så er det den nye her fra," siger Morten Clausen.