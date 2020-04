Finn Parbst fra foreningen »Bedsteforældre for Asyl« undrer sig over, at beboerne på Udrejsecenter Sjælsmark har fået inddraget deres køleskabe. Han kalder handlingen for »chikane af beboerne«, mens Kriminalforsorgen oplyser, at centrets regler er blevet fulgt. Foto: Allan Nørregaard

Bedsteforældre for asyl: Hvorfor tager de beboernes køleskabe?

Sådan lyder beskeden i Frederiksborg Amts Avis mandag fra Finn Parbst, der er medlem af foreningen Bedsteforældre for Asyl, en forening, som protesterer mod Danmarks asylpolitik. Organisationen består især af personer i bedsteforældregenerationen, som blandt andet med mellemrum samles foran de danske asylcentre for at protestere.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her