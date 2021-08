Vallerødskolen skal PCB-saneres og moderniseres for omkring 77 millioner kroner. Foto: Morten Timm Foto: Morten Timm

Bedre luft og brandalarm for 9 mio. ekstra

PCB-sanering og forbedringer på Vallerødskolen løber nu op i mere end 77 millioner kroner

Hørsholm - 12. august 2021 kl. 10:00 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

En omfattende PCB-sanering af Vallerødskolen er en af de udgiftsposter, der i den kommende tid kommer til at belaste kommunekassen i Hørsholm.

Der er allerede bevilget mere end 68 millioner kroner til det omfattende arbejde, hvilket dog ikke rækker helt. For når nu proppen er taget af flasken, kan man lige så godt få forbedret nogle andre forhold på skolen.

Sådan tænkte de tirsdag i Børne- og skoleudvalget, der har besluttet sig for at anbefale at finde yderligere 9 millioner, så hele projektet, som det tegner sig nu, løber op i lidt over 77 millioner kroner.

Snart for gammelt Den væsentlige grund til, at regningen stiger, er, at man i forbindelsde med PCB-saneringen er stødt ind i et ventilationsanlæg, der 'lige om lidt' er for gammelt.

Det blev installeret i 2003 og menes ifølge en sagsfremstilling at have en levetid på ca. 20 år.

"Derfor er det jo fornuftigt at skifte det ud nu," mener Svend Erik Christiansen (S), formand for Børne- og skoleudvalget.

Bedre indeklima Det ny ventilationsanlægt i skolens blok E og F vil forbedre indeklimaet markant, hedder det i anbefalingen, hvor det dog også oplyses, at der i de to pågældende blokke faktisk ikke er fundet PCB-værdier over Sundhedsstyrelsens grænseværdier.

Prisen for bedre indeklima og bedre læringsmiljø for Vallerødskolens børn og lærere er godt 6,6 millioner kroner.

Automatisk brandalarm Yderligere godt 1,8 millioner kroner kommer der så oven i for at etablere fuldt dækkende automatisk brandalarmanlæg i skolen, der efterlever anbefalinger fra Nordsjællands Brandvæsen.

Glasfelter i døre til undervisningslokaler for godt en halv million kroner presser den samlede pris yderligere i vejret og er, ifølge forvaltningens anbefaling til Børne- og skoleudvalget, kommet med i proijektet for at forbedre læringsmiljøet i skolen.

Økonomiudvalget får ifølge udvalgsformand Svend Erik Christiansen det sidste ord i forhold til økonomien i denne sag.

"Der er flere steder pengene skal hentes fra, blandt andet fra kommunekassen. Derfor kan vi ikke bestemme alene," oplyser han.

Alternativ: Kvart milliard Kommunen konstaterede sidste sommer for høje PCB-værdier i skolen og besluttede sig for at sanere for ca. 68 millioner kroner.

Alternativet ville være var en helt ny skole til mere end en kvart milliard.

Det gode ved den aktuelle historie er ifølge Svend Erik Christiansen, at selve saneringen ser ud til at holde sig inden for det afsatte beløb.

Udvalget havde i øvrigt mulighed for at tilvælge yderligere et par forbedring af ventilation og afskærmning af ventilationsanlæg, som ville få den samlede regning op i over 82 millioner kroner, men valgte at stoppe ved de 77 millioner.

