Bagerkæde slår dørene op

Om få dage åbner Bakery by Hermann på Bolbrovej i Rungsted

Hørsholm - 08. februar 2021 kl. 06:07 Af Ann-Sophie Meyer Kontakt redaktionen

De nyopsatte skinnende hvide fliser er det eneste i butikken, der er færdigt. Der er intet opsat lys, igen disk og intet morgenbrød. Kun hvide fliser. Men om fire dage får fliserne lov at skinne om kap med glassuren på alle fastelavnsbollerne. For fredag klokken 07:00 slår bagermester »Muddi« og hans makker dørene op for en ny bagerbutik »Bakery by Hermann« på Bolbrovej 64A i Rungsted, og selvom butikken langtfra er færdig, bliver den det inden fredag.

- Det skal vi nå. Jeg ved, vi har presset citronen, og der bliver ikke tid til at sove så meget de næste par dage, men vi skal nå det til fredag. siger 29-årige Muddi, da Frederiksborg Amts Avis kigger forbi.

Artiklen fortsætter under billedet.. På fredag åbner Bakery by Hermann sin fjerde bagerbutik, og den kommer til at ligge på Bolbrovej i Rungsted.Foto: Allan Nørregaard

Den nye bagerbutiks hovedfokus er kvalitet, og der kommer til at være alt fra surdej til høje flødeboller på menuen.

- Det, vi har specialiseret os mest i, er langtidshævede deje og surdej. Stort set alt det brød, vi har, er langtidshævet eller surdej, og så har vi også et meget bredt udvalg af konditori. Så kunderne kan få lækre brød. Men de kan også få kage til formiddagskaffen eller flødeboller til om aftenen, når der kommer gæster, siger Muddi og peger hen på en »Vi åbner snart«-plakat i vinduet, som illustrerer fire høje flødeboller på rad og række, der står klar til at flirte med bilisterne, når de kører forbi den nye bagerbutik.

Et projekt med vennen For cirka havlandet år siden købte »Muddi«, med det borgerlige navn Mahmoud Mohamad El-Khatib, og hans partner og barndomsven Hasnain Ali bagerkæden Bakery by Hermann af den tidligere ejer Søren Hermann. Nu er Muddi bagermesteren, mens Hasnain Ali står for det administrative.

- Jeg har været bager, siden jeg var 16 år. Jeg er blevet udlært hos Ølstykke Bageri og Conditori. Der arbejdede jeg i 10 år, efter jeg var blevet udlært. Men jeg har altid gerne villet være selvstændig, så da min barndomsven (Hasnain Ali, red) spurgte, om jeg havde lyst til at være med, så hoppede vi ud i det, siger bagermesteren.

Muddi trak i arbejdstøjet og arbejdede i en periode sammen med Søren Hermann for at lære bagerkædens koncept at kende.

- Og så har jeg kombineret konceptet med nogle af mine egne ideer, siger Muddi.

Tre job på samme tid Det er hverken en rig tante eller en heldig talrække på en lottokupon, der har gjort, at Muddi fik råd til at købe sin egen bagerkæde sammen med barndomsvennen. Det skyldes hårdt arbejde og høje ambitioner.

- Jeg havde tre job på én gang. Jeg arbejdede som bager om natten, så havde jeg mit eget klargøringsfirma, hvor jeg klargjorde biler efter mit bagerjob, og om aftenen arbejdede jeg i en ungdomsklub. Der var knald på. Jeg skulle spare op, og det var fra klokken to om natten og til klokken 22.00 om aftenen, siger han.

En del af pengene lånte han også af familie og venner, som alle har været gode til at bakke op om projektet.

- Det var sådan, det hele startede, og nu kører det, og vi har været så heldige, at indtægten fra de andre forretninger har gjort, at den her åbning kan lade sig gøre, fortæller Muddi.

"Fiskers Bageri" Baking by Hermann i Rungsted er kædens fjerde bagerbutik.

- Det bliver den første, vi åbner på egen hånd. Før lå der en klinik, så vi er startet helt fra bunden, så jeg tror, jeg får et lidt særligt forhold til den her. For det er ligesom ikke noget, vi har overtaget. Det er noget, vi starter selv, siger Muddi og tilføjer, at han har researchet sig frem til, at der for en del år siden har ligget en anden bagerforretning i lokalerne.

- Den hed vist »Fiskers Bageri«, og jeg har spurgt ham der ejer bygningen, om han har nogle billeder fra dengang, som vi kan hænge op, siger Muddi, inden han igen vender tilbage til 2021 og den kommende åbning på fredag:

- Der kommer til at være gratis kaffe at varme sig på hele weekenden. Der kommer også til at være masser af fastelavnsboller, både de gammeldags og de traditionelle fastelavnsboller med fløde og hele baduljen. Og det er både fastelavn og valentinesday i den weekend, så jeg tror, vi får en hård start, men det bliver sjovt, siger han.

Bakery by Hermann ligger også i Charlottenlund, Virum og Nærum, og al produktion foregår i Nærum.

