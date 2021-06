Se billedserie Troels og Mette Munch Jørgensen glæder sig til, at de kan åbne »Blox Training« i Hørsholm. Efter planen åbner centeret i løbet af sommeren, men først skal Troels Munch Jørgensen have hvidkalket væggene og det sidste udstyr skal ankomme. Under corona-pandemien har efterspørgslen på træningsudstyr oversteget udbuddet, så det har været noget af en udfordring at skaffe det korrekte udstyr, fortæller ægteparret. Foto: Sophus Zarrs Soelberg

Bag vognporten gemmer der sig et helt træningscenter

Bag porten til en tidligere garage i Hørsholm gemmer der sig snart et professionelt træningscenter med alt, hvad det motionshungrende hjerte kan begære. Bag centeret står Troels og Mette Munch Jørgensen, der har taget en stor chance på et usikkert tidspunkt.

Hørsholm - 01. juni 2021 kl. 06:15 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen

Det var egentlig et lidt skørt tidspunkt at tage en chance af den kaliber. Verden var ved at blive lukket ned af en pandemi, men Troels Munch Jørgensen kunne mærke, at han ikke var på den rigtige hylde.

- Jeg har oprindeligt en Cand. merc i Finansiering og Regnskab, og jeg har arbejdet med risikovurderinger i flere år, men på et tidspunkt fandt jeg ud af, at det ikke var det, jeg skulle lave resten af livet. Min hobby og min interesse har altid været sport, og de seneste 15 år har jeg interesseret mig for træning, fortæller han, da Frederiksborg Amts Avis møder ham og hans hustru Mette Munch Jørgensen ved deres hjem i Hørsholm. Anledningen er, at den tidligere finansmand og hans kone er ved at bygge et komplet træningscenter i en garage beregnet til lastbiler. Artiklen fortsætter efter billedet...

I garagen, der hører med til det hus, som parret for nylig købte for at få mere luft under vingerne, end deres lejlighed på Østerbro tillod, er der ved at blive fyldt godt op med stativer og vægte.

Planen er, at de vil åbne et komplet træningscenter i løbet af sommeren, og selvom projektet koster i omegnen af 200.000 kroner og naturligt er behæftet med en vis usikkerhed - det vil det givetvis altid være at blive selvstændig - er de to trænings-entusiaster ved godt mod. De er nemlig ved at følge en drøm, og det føles naturligt, fortæller de.

- Pandemien har virkelig sat to streger under, hvor vigtigt det er at holde sig i god form. Vi har altid gået efter vores drømme, så hvis der er en drøm, så er det den vej, vi skal, fortæller Mette Munch Jørgensen om den store beslutning. Hun arbejder til daglig som journalist og kommunikatør, men også hun har en fortid som personlig træner, og når centeret står færdigt, vil hun også være at finde blandt håndvægte og kettlebells.

Kompetence og tryghed Når porten til centeret åbner, vil Mette og Troels Munch Jørgensen tilbyde flere typer af forløb, men det centrale i centeret bliver, at man kan få en kvalificeret rådgivning, mens rammerne er private.

- Vi kan tilbyde kvalificeret undervisning og hjælp til at udføre øvelser på den rigtige måde. Vi kan også hjælpe i forhold til kost, da det også er en stor del af det, jeg laver, og vi kan rådgive og hjælpe atleter, der vil fremme deres fodbold-, tennis- eller ishockey-spil. Der har man brug for et fundament af styrke, som man måske ikke får i kraft af sportsgrenen selv, fortæller Troels Munch Jørgensen, inden Mette Munch Jørgensen byder ind:

- Der er også mange mennesker, som ikke bryder sig om at træne i et almindeligt træningscenter, fordi der er mange andre, man skal stå i kø til maskinerne og folk kigger. Hos os kan man komme ned og få en privat oplevelse, hvor der er fokus på træningen, og hvor der ikke er nogen, der kigger skævt. Vi kommer til at appellere til dem, som vil have en privat oplevelse med høj faglighed, forklarer hun og nævner, at hun også tidligere har haft mor-barn-hold, hvor mødre på barsel kan træne, mens deres spædbørn er lige ved siden af. Det kan sagtens være en utryg oplevelse i et almindeligt træningscenter, hvor man eksempelvis kan risikere, at musikken er høj, men det kan blive en anderledes afslappet oplevelse, når det foregår i private rammer, forklarer hun.

En investering i fremtiden Når Troels Munch Jørgensen siger sit job op for at bygge et træningscenter i garagen, er det ikke en beslutning, som beror på en pludselig indskydelse.

I centeret vil man kunne finde bænke og stativer, der gør det muligt at opbygge muskelstyrke, mens Troels Munch Jørgensen og Mette Munch Jørgensen er klar med vejledning. Foto: Sophus Zarrs Soelberg

Mens han har haft træning som hobby gennem de seneste 15 år, er det ikke kun på hobby-niveau, han træner. Troels Munch Jørgensen er sponsoreret atlet og træner crossfit på eliteniveau. Han fortæller, at han nyder konkurrence-elementet i sport, men at det også handler om at investere i sig selv og sin fremtid.

- For mig handler det om, at man skal investere i sig selv. Nogle vil måske tænke, at investeringer kun handler om økonomi, men hvis man ikke har livskvaliteten til at nyde sine penge, når den tid kommer, så kan det jo være lige meget. Vi er alle sammen underlagt tiden, og vi bliver alle sammen gamle. Træning er en måde at sørge for, at man ikke bliver gammel før tid, fortæller han og fortsætter:

- Jeg elsker at træne, og jeg bruger enormt meget tid på det, men det vigtigste er, at man kan oparbejde en højere livskvalitet over længere tid. For nogle vil det betyde, at man kan blive længere på arbejdsmarkedet, mens det for andre vil betyde, at man kan nyde sit otium, siger den personlige træner, der - siden han sagde sit job op - har beskæftiget sig med online-træningsforløb.

Nu glæder han og Mette Munch Jørgensen sig til, at centeret står færdigt, så de kan invitere deres nye naboer og by-fæller indenfor i »BLOX Training«, som centeret kommer til at hedde. Under samme navn kan man lige nu følge med i udviklingen på Instagram, hvor de to personlige trænere løbende fortæller om, hvordan det går med projektet.

