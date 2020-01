Karen Blixens moster Bess, Mary Bess Westenholz, spillede en altafgørende rolle for niecens gennembrud som forfatter. Uden mosterens venskab med den amerikanske forfatter Dorothy Canfield Fisher var Karen Blixens vanskelige debut med Seven Gothic Tales formodentlig aldrig blevet en realitet. Det fortæller kunsthistoriker og mag. art. Marianne Wirenfeldt Asmussen, som har skrevet bogen »Mary Bess Westenholz ? En revolutionær victorianer«.

Bag Blixens gennembrud stod en anden stærk kvinde

En gennemgang af mere end 100 gamle breve tyder på, at Karen Blixens store gennembrud kom ved et tilfælde. Bag den verdenskendte forfatterinde stod heldigvis en stærk kvinde, som trak i trådene og gav vigtig støtte på det rette tidspunkt.

