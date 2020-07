I februar åbnede Stark Danmarks første bæredygtige byggemarked. Den 5.500 kvadratmeter store forretning i Hørsholm er et led i byggemarkedskædens ambition om at gøre det nemmere for håndværkerne at bygge bæredygtigt. Indtil videre overgår forretningen alle forventninger, lyder det fra trælastdirektør. Pressefoto

Bæredygtigt byggemarked overgår egne forventninger

Hørsholm - 21. juli 2020 kl. 11:50 Af Sophus Zarrs Soelberg

Lige siden Danmarks første bæredygtige byggemarked slog dørene op i Hørsholm, har der været fuldt tryk på.

Kunderne er valfartet til forretningen i Kokkedal Industripark siden den 4. februar, og de har trodset den økonomiske krise, der med corona-epidemien skyllede ind over Danmark.

I Stark er man glade for den store interesse, der har været for forretningen i Hørsholm. Håbet er, at den som en såkaldt »flagship store«, eller »flagskibs-butik«, kan medvirke til at øge interessen for bæredygtigt byggeri. Det er da også en stolt trælastdirektør, der nu gør status over det første halvår.

- Det har været overvældende, hvor stor interessen for forretningen har vist sig at være. Vores 25 mand har masser at lave, og vi har på få måneder omsat for langt mere, end vi havde turdet håbet på og budgetteret med, siger trælastdirektør i Stark Hørsholm Jonathan Bisgaard.

Den gode start for den bæredygtige trælast vækker også stor glæde hos Stark Danmarks administrerende direktør Britta K. Stenholt.

- For tre år siden besluttede vi, at vi ville være på forkant med den bæredygtige udvikling som leverandør til professionelle håndværkere og entreprenører. Trælasten i Hørsholm er indbegrebet af det ønske, siger Britta K. Stenholt.

Hun forestiller sig desuden, at interessen for bæredygtigt byggeri vil stige endnu mere de kommende år, ikke mindst fordi der efter coronakrisen er et udbredt ønske om en »grøn genstart« af økonomien.