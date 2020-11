Se billedserie Ugebladet var også med, da tv-holdet fra Frankrig var i Hørsholm og tilbragte en hel dag med børnene i den lokale skovbørnehave. Foto: Morten Timm Foto: Morten Timm

Bæredygtige børn: Koglerne inspirerer på fransk tv

Skovbørnehaven Koglerne havde en smuk solskinsdag besøg af fransk tv-hold, der blandt andre har skildret det særlige nordeuropæiske børneliv i naturen

Hørsholm - 20. november 2020 kl. 18:16 Kontakt redaktionen

Livet som barn i en dansk skovbørnehave i Hørsholm bliver nu udbredt i den store verden.

På en smuk solskinsdag i maj måned sidste år fik den lokale skov- og musikbørnehave Koglerne nemlig besøg af et fransk tv-hold, der fulgte børnene ud til deres lille hytte og værested langt ind i Folehaveskoven. Her skulle de opleve en dag i en dansk skovbørnehave.

Det er der nu kommet en udsendelse ud af, der lige nu vises på CANAL+, oplyser Hørsholm Kommune i en pressemeddelelse.

En skovbørnehave er ikke noget det franske tv-hold har oplevet før, og som journalisten Amélie Conty konstaterer i et lille klip af udsendelsen, så er princippet med skovbørnehaven simpelt:

"Børnene er udendørs, konstant i kontakt med naturen".

Bæredygtigt menneskesyn Ifølge daglig leder af Koglerne, Lars Lindkvist Madsen, er skovbørnehaven med til at give børnene et bæredygtigt menneskesyn, hvor man både tager hensyn til hinanden og naturen.

"Det er fantastisk, at vi i Koglerne kan bidrage til løsninger om, hvordan vi kan tage hånd om tidens bekymringer for vores jord. Det er ofte en snak om global forurening, økologi, vindmøller og solenergi. Her har vi at gøre med, hvordan livet kan leves 'hands on' i familier, børnemiljøer og daginstitutioner i forhold til at skabe en bæredygtig hverdag," siger Lars Lindkvist Madsen.

Børnene er udendørs hele tiden og konstant i kontakt med naturen, konstatede det franske tv-hold, da de besøgte Skov- og musikbørnehaven Koglerne i Folehaveskoven. Foto: Marta Sostres, Energy Observer Productions

Odyssey for fremtiden Tv-holdet, der besøgte Hørsholm, var en del af et større mandskab, som er med på en længere rejse med den brintdrevet katamaran 'Energy Observer', som sejler verden rundt for at finde og sætte fokus på fremtidens bæredygtige løsninger for verden. Det sker under overskriften "An Odyssey for the future".

Projektet er skabt og sat i søen af en tidligere fransk økologiminister, og den samlede rejsetid lyder på seks år med ikke færre end 101 stop i 50 forskellige lande.

Besøget hos Koglerne og stoppet i Danmark var en del af rejsens nordeuropæiske rundtur.

FAKTA Skov- og Musikbørnehaven Koglerne er Hørsholms kommunale og selvejende skovbørnehave. De holder til i det hvide skovløberhus på Folehavevej 66.

I Hørsholm Kommune er der fokus på at komme ud og være i naturen med børnene, når de er i dagtilbud. Det er ambitionen, at der oprettes ude- og skovgrupper, som ofte er ude af huset og opdage naturen.

Se opslag om Koglerne på Energy Observers instagram Stor inspiration Formand for Børne- og skoleudvalget i Hørsholm, Niels Lundshøj (S), glæder sig også over, at kommunens skovbørnehave kan være med til at inspirere andre.

"Det er dejligt, at Koglerne bliver set i udlandet, og at det, Koglerne laver og gør med børnene, er til stor inspiration for vores andre daginstitutioner i kommunen," udtaler Niels Lundshøj i pressemeddelelsen.

Du kan se klippet fra det franske tv-holds besøg hos Koglerne HER

mt

