BUPL: Hørsholm svigter igen børn - familier og pædagoger

Hørsholm - 12. september 2020 kl. 06:22 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ved sidste års budgetforhandlinger påpegede BUPL Nordsjælland, at der er massivt behov for genopretning af kvaliteten i Hørsholms dagtilbud. Nu lyder opfordringen igen.

- Hvor er visionerne henne? Hvor er det man, som medarbejder i Hørsholm Kommune, skal finde motivation, gejst og faglig stolthed? Sådan spørger Sidsel Pedersen, der er faglig sekretær i BUPL Nordsjælland. Hun har været i tæt dialog med tillidsrepræsentanterne i Hørsholm Kommune.

- Borgmester Morten Slotved udtaler til Frederiksborg Amts Avis den 25. august i år, at der er behov for et generelt løft af både dagtilbuds- og skoleområdet. Det er vi enige med borgmesteren i. Derfor er det både overraskende og demotiverende, at kommunens medarbejdere år efter år kan læse, at der igen skal reduceres i de ressourcer, der har betydning for det arbejde, der udføres hver dag. Medarbejderne bliver nødt til at gå på kompromis med deres faglighed, fordi ressourcerne bliver færre, siger Sidsel Pedersen.

Ord og handling Hun argumenterer, at Hørsholm Kommune har mange ambitioner om at være en rigtig god kommune at være barn og familie i. Det ses tydeligt i Hørsholmstrategien, som er kommunens udviklings- og planstrategi. Desværre er der langt mellem ord og handling, vurderer den faglige sekretær i BUPL.

- Hørsholm har fortsat den laveste andel af pædagoger ud af 12 kommuner i Nordsjælland, og kommunen ligger i den nederste tredje del i forhold til normering. Og alligevel ser vi igen i år et katalog med forslag til besparelser på området for børn og unge. De faktiske forhold set op imod Hørsholmstrategien levner intet rum til besparelser. Tværtimod skal der investeres for at opnå en kvalitet, som sikrer børn og unges trivsel og udvikling, så Hørsholm fortsat kan tiltrække børnefamilier og rekruttere pædagoger, understreger Sidsel Pedersen.

Hun peger på, at Hørsholm Kommune har prioriteret samarbejdet mellem pædagoger og lærere.

Ikke plads til besparelser - På skole- og fritidsområdet er det tydeligt, at pædagogerne bidrager med en faglighed, som er med til at skabe et godt udviklingsmiljø for alle børn. Det er væsentligt at fastholde den kvalitet. Samtidigt skal der skabes bedre kvalitet i dagtilbuddene. Pædagogfagligheden skal have spillerum, og det kan kun ske ved normeringsforbedringer og en større andel af uddannede pædagoger. Der er ikke plads til besparelser, men behov for investeringer i minimumsnormeringer allerede nu. Dette også set i lyset af et stigende børnetal de kommende år, lyder det fra den faglige sekretær.

Hun vender tilbage til borgmesterens udtalelse i avisen og kommer med en opfordring:

- Lad os forfølge borgmesterens udtalelse om et generelt løft af dagtilbuds-, skole- og fritidsområdet. Børnene i Hørsholm vil profitere af det, og de dygtige pædagoger og ledere vil kunne genfinde den faglige stolthed.

Budgetforhandlingerne i Hørsholm genoptages mandag aften. Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SocialKonservative og Annette Wiencken (UP) sidder stadig med ved forhandlingsbordet. Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er ude.