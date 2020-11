Se billedserie Bibliotekar Benny Rolf Pedersen, Hørsholm Bibliotek, har skrevet denne boganbefaling til dig. Foto: Morten Timm

BOGANBEFALING: Nu misunder hun dem der døde

Zulay Magieve har skrevet en rystende bog om en borgerkrig mange af os for længst har glemt

Hørsholm - 22. november 2020 kl. 07:04 Af Benny Rolf Pedersen, bibliotekar, Hørsholm Bibliotek Kontakt redaktionen

Jeg sad for nylig og bladrede rundt i en af krigsfotografen Jan Grarups gruopvækkende, men samtidig fremragende fotobøger med billeder fra konflikter rundt omkring i verden.

Der var bl.a. rystende billeder fra hovedstaden Grosnij, der nærmest var blevet jævnet med jorden af russerne under den årelange konflikt. Og det slog mig med lidt forbavselse, hvor lidt jeg egentlig kunne huske om hændelserne i den fjerntliggende republik i den bjergrige Kaukasus-region.

300.000 på flugt Den korte version af hændelsesforløbet kommer her for at genopfriske hukommelsen. Efter Sovjets sammenbrud i 1991 løsrev Tjetjenien sig, og russerne sendte militæret ind i landet og udkæmpede fra 1994-1996 en guerillalignende krig, der ikke kunne vindes.

De trak sig ud af landet, og der blev indgået våbenhvile. I 1999 starter russerne den 2. tjetjenske krig, bl.a. af frygt for at oprøret skal brede sig i hele Kaukasus området. Denne gang med stor brutalitet, og Grosnij bliver jævnet med jorden og omkring 300.000 mennesker bliver drevet på flugt ud af en befolkning på bare 1,4 millioner.

Mellem 100.000 og 200.000 mennesker menes dræbt i de to krige, utallige såret og et ukendt antal meldes forsvundet.

Russerne begynder så småt at genopbygge landet, og Putin indsætter en marionet, Ramzan Kadyrov, som præsident. Han gør sit bedste for at terrorisere den tilbageværende del af den tjetjenske befolkning.

"Her i Europa, omgivet af almindelige mennesker, forstår jeg, at jeg – selvom jeg eksisterer fysisk – for længst er død..." Obskure mindesmærker Grosnij fremstår i dag renoveret, samtidig med at russificeringen har medført nye gadenavne, obskure mindesmærker over faldne russere samt en parodisk økonomisk genopretningsplan for det forarmede land.

Med til billedet hører retfærdigvis også, at der blandt tjetjenerne er store uoverensstemmelser. Historisk er landet et klan- eller stammesamfund uden megen respekt for en centralregering. Der er langt fra Akhmed Sakajevs demokratiske sindelag til islamisten og terroristen Doku Umarov og hans forgænger Basajev, der bl.a. stod bag terrorangreb i Moskva og det berygtede angreb på en skole i Beslan i 2004 hvor 331 børn og voksne blev dræbt.

Zulay Magazieva: Det tabte Tjetjenien: erindringer fra en borgerkrig.

Med ar på sjælen Det er i dette noget mudrede billede, at journalisten og tjetjeneren Zulay Magazievas bog "Det tabte Tjetjenien : erindringer fra en borgerkrig" udspiller sig.

Hun forlod Tjetjenien i 2004 og er siden 2011 bosat i Danmark. På forsideflappen af bogen er der et billede af hende, der siger mere end ord: En ellers smuk kvinde på 46 år med ar på sjælen og et udtryk der signalerer, at her er en person der har oplevet noget, de fleste vil tro var løgn.

FAKTA Zulay Magazieva: "Det tabte Tjetjenien: Erindringer fra en borgerkrig".

Gyldendal, 2020.

204 sider. Den ubærlige vished Det er en rystende bog om journalisten Zulays egne oplevelser af terror og vold helt tæt på. Hendes fortælleform gør rædslerne nærværende, men er samtidig også sagligt begrundet, så vi forstår konflikten i en mere samfundsmæssig kontekst.

Bombardementer, snigskytter, overgreb, tortur, deportationer, lig i gaderne, flugt og tab af familiemedlemmer har været en del af dagligdagen for mange.

For Zulays eget vedkommende er hendes to forsvundne brødre et mareridt, der aldrig stopper. Er de stadig i live? Sandsynligvis ikke, men uvisheden kan kun beskrives som ubærlig.

Hun går aktivt ind i organisationen Memorial, der prøver at hjælpe terrorens ofre, og der er beskæmmende meget at tage fat på.

Et svigtet folk Bogen antyder, at det tjetjenske folk har følt sig svigtet af det internationale samfund. Min egen dårlige hukommelse om begivenhederne tyder på, at hun muligvis har en pointe dér.

I efterskriften til bogen konkluderer hun skræmmende: "Men Europa er ikke mit hjem. Krigen har gjort mig hjemløs. Den lever i mig. Dag efter dag. År efter år. Tidligere følte jeg mig skyldig, fordi jeg stadig var i live, imens andre var døde. Nu misunder jeg dem".

