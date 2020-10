Foto: Morten Timm

BOGANBEFALING: Katastrofen ingen har lyst til at tale om

'Bombemål Shellhuset og katastrofen ved Den Franske Skole' fortjener et stort publikum, lyder anbefalingen. Det er 75 år siden bombardementet fandt sted

Hørsholm - 11. oktober 2020 kl. 08:00 Af Benny Rolf Pedersen, bibliotekar, Hørsholm Bibliotek Kontakt redaktionen

Den 21. marts i år var det 75 år siden en skelsættende begivenhed under besættelsen var både en stor succes og en katastrofal fiasko.

Der er selvfølgelig tale om RAFs vellykkede bombardement af Gestapos hovedkvarter i Shellhuset og det efterfølgende ulyksalige fejlbombardement af Den Franske Skole, eller Jeanne d'Arc Skolen, som den officielt hed.

I alt 150 uskyldige danskere, heraf 87 børn og 18 nonner, omkom tillige med 9 engelske flyvere i den største enkeltstående begivenhed, der kostede flest menneskeliv under hele besættelsen. Derud over blev et helt beboelseskvarter på Frederiksberg lagt i ruiner, så det billedligt set lige så godt kunne have været Dresden eller Hamborg.

Operation Carthage Der er udkommet flere bøger gennem tiderne om operation "Carthage", kodeordet for det engelske luftangreb.

Denne nye udgivelse, netop er kommet i forbindelse med 75-året for begivenhederne, holder sig loyalt til hvad der faktisk skete, og der er sådan set ikke noget nyt eller skelsættende i selve historien; men måden, den formidles på, og opsætningen med et væld af gode og for nogles vedkommende ikke tidligere publicerede illustrationer fra Imperial War Museum, gør, at det er en bog der fortjener et stort publikum.

FAKTA

Christian Aagaard: Bombemål Shellhuset og katastrofen ved Den Franske Skole

L&R, 2020. 359 sider. Begynd her Hvis man ikke ved så meget om begivenhederne, er det absolut her man skal starte.

Den korte version af historien er, at Gestapo er i fuld sving med af optrævle den danske modstandsbevægelse, som anmoder englænderne om at destruere deres hovedkvarter i Shellhuset, men helst på en måde, så mange fængslede modstandsfolk får mulighed for at overleve og flygte. Det var der 27 der mirakuløst gjorde, mens 8 mistede livet.

Det er ikke nogen nem opgave, og under bombardementet styrter et engelsk fly ned og bryder i brand i et garageanlæg bag Den Franske Skole. De efterfølgende to bølger af fly tror derefter, at det brændende garageanlæg er målet og tømmer deres ladninger af brandbomber med stor sprængkraft ud over området inklusiv Den Franske Skole.

"Jeg synes stadig, det er svært at sige, om det var en succes eller ej. For hvordan tager du børns liv med i det regnestykke?"

Edward Sismore, RAF Edward Sismore, RAF Et stort inferno Snart et det hele et stort inferno, hvor redningsmandskab kæmper som gale for at nedkæmpe de værste skader, hvilket kun delvist lykkes.

Modstandsbevægelsen be-tegnede bagefter aktionen som en succes ud fra deres forventninger, civilbefolkningen er i chok, englænderne er ulykkelige og tyskerne kører propagandakanonerne i stilling, men afholder sig ellers fra hævnaktioner. Til trods for at de mistede 26 "rigtige" Gestapo-folk plus adskillige danske håndlangere.

Efterkrigstidens historieskrivning havde det svært med at håndtere de tragiske begivenheder. Fokus var udelukkende på Shellhuset, og resten lå hen i glemslens mørke i mange år.

Tavsheden er min sang De overlevende børn fra Den Franske Skole havde ingen voksne, de kunne snakke med. "Tavshed blev min sang" som Alice Maud Guldbrandsen skrev i sin fremragende bog fra 2005.

Katastrofens omfang kan næsten ikke undgå at påvirke mennesker på den ene eller anden måde.

