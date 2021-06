Emilie Schneider Kjørup er bibliotekar på Hørsholm Bibliotek. Foto: Hørshlm Bibliotek

Send til din ven. X Artiklen: BOGANBEFALING: Her styres gravide mere jernhårdt end et nordkoreansk heppekorshold Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

BOGANBEFALING: Her styres gravide mere jernhårdt end et nordkoreansk heppekorshold

'Et livsværk' af Rachel Cusk er en relevant bog om moderskabets ufortalte skam, mørke og sårbarhed

Hørsholm - 20. juni 2021 kl. 07:02 Af Emilie Schneider Kjørup, bibliotekar Kontakt redaktionen

Jeg blev for nylig mor for anden gang.

Midt i coronanedlukningen befandt jeg mig isoleret, uden en mødregruppe, og savnede nogen, jeg kunne spejle mig i.

Heldigvis kunne jeg gribe fat i litteraturen, som meget belejligt i øjeblikket sprudler af det, man kan kalde moderskabslitteratur. Danske forfattere, som Cecilie Lind, Maja Lucas og Olga Ravn har inden for de seneste par år skrevet ærligt, råt og modigt om det at blive mor.

I 2001 udgav den canadisk-britiske forfatter Rachel Cusk 'A Life's Work', som betragtes som et hovedværk inden for genren. Bogen er for nylig blevet oversat til dansk med titlen 'Et Livsværk'. Jeg lånte bogen som lydbog og lyttede til den på mine uendelige traveture med barnevognen. Hos Cusk fandt jeg en stemme som vandt genklang. I bogen beskriver hun, hvordan hun "ankom chokeret og uforberedt til moderskabets virkelighed", og hun fortæller råt for usødet om sin egen voldsomme og ensomme oplevelse med førstegangsmoderskabet - en erfaring, hun oplever, ingen har beskrevet før, og som hun derfor finder nødvendig at sætte ord på.

Snorlig og hård disciplin Cusk skriver reflekteret, præcist og genkendeligt, og hendes sprog er fyldt med geniale, og til tider ret skægge analogier og billeder. På vej hjem fra en skanning på hospitalet og med en milliard foldere med graviditetstilbud og -formaninger stukket i hånden, skriver hun overvældet:

"..moderne graviditet er underlagt et regime som er forbløffende ensartet i propaganda, insignier og sprog. Gravide kvinder i den engelsktalende del af verden styres tilsyneladende af en mere snorlige og jernhård disciplin end et nordkoreansk heppekorshold. Jeg længes efter et signal om at det er i orden at krybe lidt udenom, en kodebesked om at der findes en modstandsbevægelse."

Lidt længere fremme i bogen beskriver Cusk morsomt misforholdet mellem sin nyfødtes ukontrollerede natur og sit omgivne samfunds kultur:

"Hun skriger ukontrolleret på offentlige steder, bliver sulten hvor det er umuligt at give hende mad (...) Det er som om jeg selv er vendt tilbage til en primitiv og skamfuld tilstand, hvor jeg brækker mig i dyre butikker og græder i busser."

Skamfuldt, mørkt og sårbart Cusk fortæller alt det ufortalte om moderskabet. Det der er skamfuldt, mørkt og sårbart. Det er befriende at læse, også med 20 års afstand, for selvom mange flere personlige beretninger om det svære moderskab er kommet til i litteraturen, kan jeg sagtens genkende den tavshedskultur, Cusk beskriver, hvor visse aspekter ved moderskabet fremhæves og andet forties og fortrænges.

Cusk griber også selv fat i litteraturen, og fletter med elegance og skarp analytisk sans beskrivelser af mor-, barn- og kvindefiguren fra værker af bl.a. Charlotte Brontë, Marcel Proust, Lev Tolstoj og Gustave Flaubert ind i sin egenfortælling, hvor de sammenlignes, modstilles og spejles. På den måde hæver Cusk sin skrift fra at være rent personlig.

Et Livsværk er oversat fra engelsk og udgivet på forlaget Vinter. Illustration: Vinter

Relevans for alle Selvom du hverken er mor eller på vej til at blive det, vil min klare anbefaling være at læse 'Et livsværk'. Bogen har relevans for alle, for som Cusk citerer den amerikanske digter og feminist, Adrienne Rich for: "alt menneskeligt liv på jorden er blevet født af kvinden".

Det er som om jeg selv er vendt tilbage til en primitiv og skamfuld tilstand, hvor jeg brækker mig i dyre butikker og græder i busser