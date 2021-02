Se billedserie Forfatter Maren Uthaug har skrevet romanen "Hvor der er fugle". Foto: Peter Andersen

Send til din ven. X Artiklen: BOGANBEFALING: Her er et forfatterskab, du ikke må gå glip af Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

BOGANBEFALING: Her er et forfatterskab, du ikke må gå glip af

Jeg kan slet ikke vente med at læse mere af hende," lyder anbefalingen af forfatteren Maren Uthaug

Hørsholm - 14. februar 2021 kl. 10:29 Af Signe Marie Skovmand Thomsen, litteraturformidler, Hørsholm Bibliotek Kontakt redaktionen

I en tid med begrænsede udfoldelsesmuligheder, hvor møder med venner og familie i stor udstrækning er begrænset til telefonsamtaler og skypemøder, må man ty til anden underholdning og mentale input.

Og selvom både DR, TV2, Netflix, og hvad de andre tv-kanaler og streamingtjenester hedder, er virkelig god underholdning, så er tiden helt oplagt til også at kaste sig over bøgerne.

Bøger kan nemlig noget de andre visuelle medier ikke kan. Bøger nærer forestillingsevnen.

Kendt for striberne Til trods for, at jeg i forvejen læser en hel del, er også min tid med bøgerne blevet rigeligere det seneste år. Jeg er blandt andet gået i gang med at læse op på nogle af de forfatterskaber, som jeg i årevis har haft stående på min usynlige læseliste. Jeg vil her anbefale et af de forfatterskaber, jeg især har kastet mig over med glæde - en forfatter, som jeg slet ikke kan vente med at læse mere af: Maren Uthaug.

Maren Uthaug er måske mest kendt for sine striber, 'Ting jeg gjorde', i Politiken. Og har hertil udgivet flere humoristiske tegneserier for voksne om hverdagsforhold. Herudover har hun også indtil nu skrevet ikke mindre end tre forrygende romaner.

Hun debuterede i 2013 med romanen 'Og sådan blev det', en roman om en halvt norsk, halvt samisk pige, som flytter med sin norske far til Sønderjylland. Uthaug selv er også halvt norsk, halvt samisk og flyttede tilsvarende med sin mor til Sønderjylland som 8-årig.

"Hvor der er fugle" af Maren Uthaug har fået flotte anmeldelser, og nu også en anbefaling fra Hørsholms Bibliotek.

FAKTA 'Hvor der er fugle', Maren Uthaug

Lindhardt og Ringhof, 2017, 301 sider Oversete miljøer Fremmedhad eller utilpassethed samt fortællinger fra små eller oversete miljøer, som for eksempel det samiske miljø langt oppe i Nordnorge, en mindre by eller et fyr i Norge eller en bedemandsfamilie, er gentagne elementer i forfatterskabet.

Karaktererne er skæve. Og selvom man måske ikke ville have lyst til at holde juleaften med dem, er de godt selskab. Karakteristisk for dem alle er, at de på en eller anden måde alle stræber efter at finde en plads eller en måde at være i verden på.

Til trods for, at der ikke altid er meget at grine af, folder historierne sig altid ud med en underliggende humor, som også kommer til udtryk i det letflydende sprog. Bøgerne er godt drevet frem og læser næsten sig selv, når først man er begyndt.

Kan lyttes som e-bøger Bogen 'Hvor der er fugle', Maren Uthaugs anden roman i forfatterskabet, er en slægtsroman på ca. 300 sider om en familie, hvor utroskab, børn uden for ægteskab, forviklinger og incest flyder i en lind strøm, er slut, inden man ser sig om.

Tredje og indtil videre sidste roman fra Uthaugs hånd er bogen 'En lykkelig slutning', om en lang generation af ganske særlige bedemænd - en bog man heller ikke skal snyde sig selv for!

Bonus i denne coronatid er, at alle tre romaner findes og kan lånes som e-bøger på bibliotekets digitale litteraturplatform: ereolen.dk

Litteraturformidler Signe Marie Skovmand Thomsen anbefaler forfatter Maren Uthaugs roman "Hvor der er fugle".

relaterede artikler

BOGANBEFALING: Her er det mørke net pakket ind i flere lag 10. januar 2021 kl. 08:02

BOGANBEFALING: Ny bog om augustoprøret kommer også ud af København 20. december 2020 kl. 21:00

BOGANBEFALING: Nu misunder hun dem der døde 22. november 2020 kl. 07:04