Sophie Cathrine Langgaard er bibliotekar på Hørsholm Bibliotek.

BOGANBEFALING: Her er det mørke net pakket ind i flere lag

En super spændende og medrivende thriller og en rigtig pageturner, lyder anbefalingen af 'XX på Darknet"

Hørsholm - 10. januar 2021 kl. 08:02 Af Sophie Cathrine Langgaard, bibliotekar, Hørsholm Bibliotek Kontakt redaktionen

'XX på Darknet' er en lille, kort, men meget intens og spændende thrillerroman om det mørke net (dark web) for unge fra ca. 13 år.

Handlingen foregår i Tyskland, nærmere bestemt Køln. 17-årige Zille bor alene med sin mor, som hun har et ret anstrengt forhold til. Mor vil altid gerne snakke om, hvordan Zille har det, men Zille vil helst bare gerne være i fred.

Zille er ikke specielt interesseret i skolen og har ikke så mange andre interesser end basketball; men en dag bliver hun så irriteret på en dreng i skolen, at hun beslutter sig for at hacke hans mobil og whatsapp konto, så hele verden kan se, hvor åndssvag han er.

Tjener bitcoins Det bliver starten på Zilles møde med det mørke net.

Her ender hjemmesideadresserne ikke på .dk eller .com, som vi kender det fra det almindelige net, men det ender på .onion(løg). der hentyder til, at alt på det mørke net er pakket ind i flere lag. Zille går all in på sin nye hobby og bruger al sin tid herinde. Hun bliver faktisk så dygtig til at hacke, at hun selv har nogle små hackerforretninger kørende, hvor hun tjener bitcoins på at hacke hjemmesider for folk.

Primtal og Nietzsche Hun får en god (online)ven, den erfarne hacker Daemon, som hun også bliver en lille smule forelsket i. Men, som hun siger, ved hun ikke, om han er den 21-årige unge mand, som han giver sig ud for at være, eller om han i virkeligheden er en gammel fedtet mand i slutning af 30'erne.

En dag får Zille tilsendt en mail fra en fremmed mailadresse med en gåde.

Bogens forside

FAKTA

XX på Darknet

Christian Linker, Jensen og Dalgård, 2019

167 sider Zilles interesse er fuldstændig vakt. Hun skal løse gåder med primtal og tænke over Nietzsche.

En skummel ruin Det fører hende til et rendezvous i en skummel ruin af en fabrik. Her møder hun de to suspekte fyre, Jones og Smith, som desværre ved alt for meget om hende. De giver hende et ultimatum. Enten skal hun føre sin onlineven Daemon til dem, eller også vil de melde hende til politiet for hendes ulovlige aktiviteter på nettet.

'XX på Darknet' er en super spændende og medrivende thriller og en rigtig page turner, der giver et godt indblik i den mere ukendte del af internettet.

Let og overskuelig Bogen kan anbefales til alle unge mellem 12 og 15 år, der er til historier om hacking, computernørderi eller bare en god action bog.

Den er letlæst og på bare 167 sider, hvilket gør det til en overskuelig bog selv for de mest læsetrætte unge.

