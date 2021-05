Bibliotekar Nina Schreblowski, Hørsholm Bibliotek.

BOGANBEFALING: Et godt grin på vej til helvede

"En helvedes morsom bog," lyder anbefalingen af Erlend Loes roman 'Helvede', hvor Gud er en kvinde og Satan en mand med blød hud og bare fødder

Hørsholm - 30. maj 2021 kl. 09:00 Af Nina Schreblowski, bibliotekar, cand.it, Hørsholm Bibliotek

Hvis man kender til Erlend Loes andre udgivelser, så ved man, at man kan forvente sig et grin undervejs i læsningen. Helvede er ingen undtagelse.

Rakel er for nyligt blevet skilt og flyttet i rækkehus. Hendes eksmand har fundet en ny, yngre kvinde med perlende latter, og hun har nu børnene hver anden uge.

Da hun en dag graver i sin have, opdager hun en jernlem under jorden. Hun åbner den og finder en lang, mørk og stejl trappe, som hun forsigtigt bevæger sig ned ad. Hun forventer egentlig en slags ekstra kælder til huset, men i stedet finder hun en indgang til helvede. På et skilt står der:

FAKTA

Erlend Loe

Helvede, Gyldendal, 2020

136 sider Erlend LoeHelvede, Gyldendal, 2020136 sider "Velkommen til helvede. Åbent 24/7. Vi påtager os intet ansvar for ejendele, der forsvinder under opholdet. Lad alt håb fare."

Herfra bliver historien virkelig absurd og sjov.

Selfie med Satan Jeg var hurtigt fanget af at ville vide, hvad der videre sker. Det viser sig, at 'turister' kan komme på besøg i helvede og se, hvad der venter dem, hvis de ikke opfører sig ordentligt.

Rakel kører bl.a. med en svævebane, som fører hende gennem områder, hvor man kan følge med i tortur og pinsler - dog uden lyden af skrigene fra ofrene, da svævebanen er lydisoleret.

En anden attraktion er at møde selve Satan, og i denne sammenhæng kan man - ud over at få en selfie med ham - købe mad, som man fodrer ham med. Nødder - og i særdeleshed macadamianødder - er hans favorit.

'Helvede' af Erlend Loe er ifølge anbefalingen en helvedes god bog.

Job i helvede Da Rakel møder Satan, opstår en øjeblikkelig forbindelse mellem dem, og det udvikler sig til et lidenskabeligt forhold. Satan viser sig at være en pæn fyr med blød hud, han går i hørhabit og har bare fødder. Altså slet ikke som de fleste forestiller sig at mørkets fyrste ser ud.

Satan tilbyder hende et job i helvede, hvor lønnen er lige så meget guld hun kan bære De forelsker sig hurtigt i hinanden, og forholdet fylder efterhånden så meget, at hun har svært ved at passe sit arbejde, som hun derfor mister. Hun har også svært ved at fokusere på sine børn. Satan tilbyder hende et job i helvede, hvor lønnen er lige så meget guld hun kan bære. Da hun ikke længere kan betale sine regninger, takker hun ja til et kontorjob.

Elsker at plage "Det job vil jeg gerne have."

"Vil du ikke vide, hvad det går ud på?"

"Jeg tager det i alle tilfælde."

"Jeg kan godt lide din indstilling. Men du skal altså komme med forslag til tegn på tidens ende, som min søster og jeg kan sætte i værk. Så tror menneskene, at enden er nær og foretager sig endnu dummere ting end de plejer. Vi elsker at plage menneskene med den slags."

Mød Satans søster Satans søster er Gud, skal det lige siges, og hun er ikke som man sædvanligvis kender Gud.

Rakel er dygtig til sit job i helvede, og alt er fryd og gammen. Indtil en dag hvor Satan lokker hende til i fuldskab at skyde en dyrplager med en armbrøst. Nu tager forholdet en anden drejning. Jeg vil ikke afsløre mere af handlingen herfra.

Det er en helvedes morsom bog uden kapitler og med sort-hvide tegninger indimellem som jeg læste på meget kort tid. Er du til sort humor vil jeg klart anbefale at tage turen til helvede, men husk at komme op på jorden igen!