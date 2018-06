BILLEDSERIE: Tusinder af jernheste sendt ud fra Hørsholm

- For fjerde år i træk afholdes Sjælsø Rundt med start og mål i Hørsholm Kommune. Det, dér for mig er så godt ved dette løb, er, at det indkapsler den ånd vi gerne vil opelske her i Hørsholm. Sjælsø Rundt er nemlig et cykelløb, hvor der er plads til alle, og hvor planlægningen og løbsafviklingen tager udgangspunkt i, at vi alle har forskellige niveauer. Et er dog fælles... Vi deltager, fordi det giver mening. Hvad denne mening så er - er lige så mangfoldig, som der er af deltagere i dag, lød det blandt andet.