Se billedserie 3. Z er en biokemi-klasse. De vidste, at tricket var at stille mælkekasserne tilpas tæt. Foto: Per Skovkjær Sand

BILLEDSERIE: Idrætsdag i Rungsted

Hørsholm - 01. september 2020 kl. 15:24 Af Per Skovkjær Sand Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Rungsted: Det anderledes ved årets idrætsdag på Rungsted Gymnasium tirsdag var, at den mindede om andre år. Årsagen til at det normale er blevet specielt er, at corona har grebet ind i gymnasie-elevernes muligheder for at være sociale, forklarede Ruth Kirkegaard, der er rektor på Rungsted Gymnasium.

- Det er super svært at skabe fællesskab, når man skal være i sin egen klasse og spritte af hele tiden, sagde Ruth Kirkegaard.

Rektoren stod for volleyball-posten, hvor Amalie Heine og hendes veninder fra 3.Z varmede op iklædt superheltekostumer til musik fra en boombox, imens hold 1 fra 1. g måtte nøjes med at glæde sig til om to år, når det er deres tur til at være klædt ud på idrætsdagen.

Opvarmningen foregik klassevis på 17 poster omkring skolen. Normalt er opvarmningen fælles for de mere end 800 elever, men i år er det ændret på grund af corona.

Læring fordrer trivsel En del elever har følt, at det var et »enmandsprojekt« at gå i gymnasiet under corona, hvor de har været hjemme, fortalte Ruth Kirkegaard. Derfor var hun glad på idrætsdagen.

- Jeg har glædet mig sindssygt meget. Jeg smiler fra morgen til aften. Jeg elsker den her dag, siger hun.

Hendes mål er at have glade elever.

- Vi synes, det er vigtigt med et højt fagligt niveu, men vi ved, at hvis man ikke trives socialt, så kan man heller ikke lære noget, sagde Ruth Kirkegaard.

Den fællesskabsfølelse, idrætsdagen giver klasserne, bærer dem gennem grå dage i løbet af efteråret og vinteren.

- Og så kan man få lov at have superheltetøj på og være klædt ud som Buzz Lightyear, sagde Ruth Kirkegaard og kiggede over mod Marius Dyrby Christiansen fra 3. Z, der var klædt ud som Buzz Lightyear fra Toy Story. Kostumet koster normalt 700 kroner, men han fandt det til 300 på DBA.

Kostume gør alle lige - Jeg har glædet mig til at være udklædt. Det er lidt en opvarmning til at vi bliver studenter, fortalte Marius Dyrby Christiansen, der elsker at være klædt ud.

- Du får energien fra Buzz Lightyear. Alle er mere lige, når man er klædt ud, forklarede han.

Idrætsdagen er speciel for Marius Dyrby Christiansen, fordi hans første skoledag i 1. g netop var på idrætsdagen, efter han var begyndt på et gymnasium i København og skiftede til Rungsted.

Efter volleyballkampen mod hold 1 fra 1. g fortsatte 3.Z mod næste aktivitet.

Røde kapper, forgyldte kostumer og blå dragter vandrede med boomboxen i strålende solskin. En lærer fulgte hver klasse. Ud over, at det var hyggeligt, så var det også en måde for lærerne at få en fornemmelse af, hvordan eleverne trivedes. Om de hjalp hinanden. Om de turde røre ved hinanden.

Corona var frustrerende Julie Stampe fra 3. Z havde set frem til idrætsdagen:

- Jeg har bare glædet mig til at lave noget andet end at sidde inde i et klasselokale. Det var frustrerende under corona, fordi jeg ikke følte, jeg gik rigtigt i skole. Det er meget federe at gå i skole, sagde hun.

Bo Hilsted har været lærer på Rungsted Gymnasium siden 1979 og underviser i engelsk og religion. På spørgmålet om, om han havde set en forandring i løbet af de mange idrætsdage, han har oplevet, sagde han:

- Der er mindre druk. Tidligere mødtes eleverne om morgenen og drak inden idrætsdagen. 3. Z havde også spist morgenmad sammen, men det lod ikke til, at de havde drukket.

Superman viftede luft under det varme kostume, og en panda dansede til boomboxen.

- Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle være, så jeg er Pandaman, fortalte Henrik Wandall fra 3. Z, der kan lide at gå i gymnasiet.

- Det er super, både fagligt og socialt, og det er mere afslappet at gå i 3. g end de to første år, sagde han.

Særligt at være de største Esther Bojsen-Møller spankulerede mellem mælkekasser sammen med Marius Dyrby Christiansen og tre andre klassekammerater i én af konkurrencerne. Tricket var at stille kasserne tæt, så alle kunne nå fra kasse til kasse, forklarede hun bagefter.

- Vi har set 3. g'erne være klædt ud de andre år, og jeg har glædet mig til at være klædt ud og gå rundt og være de største, sagde Esther Bojsen-Møller.

Eleverne sprittede hænder og gik videre til næste post, som var høvdingebold. Amalie Heine klistrede en blå kappe om halsen på lærer Bo Hilsted, og Julie Stampe rettede på kappen, så den faldt flot.

En normal idrætsdag, hvilket var det, der - netop i år - gjorde den anderledes.