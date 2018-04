BILLEDSERIE: Borgerlisten stiller træskoene

- Det er vemodigt. Borgerlisten har været en stor del af vores liv og optaget megen af vores tid. Derfor er det mærkeligt og en underlig fornemmelse, at det nu er slut. Men der er ingen tårer hos nogen af os, og personligt har jeg været afklaret længe. Det gibber dog i mig, når jeg ser en politisk dagsorden, som jeg ikke længere er en del af. At være medlem af kommunalbestyrelsen er utroligt givende, og det er spændende at komme ud i alle kommunens hjørner. Nu vil vi se til fra sidelinjen, og vi har aftalt, at vi stadig mødes, og hvem ved... vi kommer nok til at råbe op, hvis nogle sager lægger op til det, lyder det fra Borgerlistens mangeårige gruppeformand og tidligere formand for Miljø- og Planlægningsudvalget, Peter Antonsen.