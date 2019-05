Se billedserie Mika Wulff Lind og Samuel Jaffe Aamann i udstillingen af Niels Reumert og med deres bud på et Go Card i stil med de postkort, den anerkendte danske kunstner har kreeret, og som også kan ses i udstillingen. Foto: Lars Sandager Ramlow

BILLEDSERIE: 5C prøvede kræfter med Go Cards

Hørsholm - 06. maj 2019 kl. 21:26 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kreativitet, inspiration og et frisk afbræk fra hverdagens undervisning.

Det var blot nogle af nøgleordene, da 5C fra Hørsholm Skole mandag formiddag havde fået henlagt undervisningen til Fuglsanghus med et besøg i Hørsholm Kunstforenings aktuelle udstilling af Niels Reumert. Det fortæller klasselærer Lone Toft Meinert i Frederiksborg Amts Avis tirsdag:

- Vi forsøger at komme så meget ud af klasselokalet som muligt. Vi vil gerne ud af huset, fordi det er godt at få teorien fra klasseværelser set anvendt ude i virkeligheden, og eleverne får en masse inspiration. Samtidig er Anette Geerdsen fra Hørsholm Kunstforenings bestyrelse tidligere lærer. Hun har godt tag på eleverne, der hver gang udfordres af nogle spændende opgaver. I dag skal de rundt i udstillingen og svare på nogle spørgsmål, inden de skal male på Go Cards med inspiration fra kunstneren Niels Reumert, der udover sine malerier også selv har malet på en del af disse postkort, forklarer Lone Toft Meinert.

Hun peger på, at besøget samtidig er en god lejlighed til, at eleverne kan få lidt kultur under huden. Samtidig er der læring inden for fagene håndværk og design samt billedkunst. Da Frederiksborg Amts Avis dukker op er eleverne i fuld gang med opgaveløsningerne, og de haster rundt i udstillingens to etager. De to elever, Mika Wulff Lind og Samuel Jaffe Aamann har dog tid til en lille snak.

- Det er sjovt og anderledes at komme ud fra klassen. I dag har det været spændende at prøve at lave noget af det samme som kunstneren her i udstillingen. Vi skal prøve at forstå, hvad han vil med sine malerier og postkort, og hvordan han bruger forskellige virkemidler, siger Samuel Jaffe Aamann.

Han bliver straks suppleret af sin klassekammerat:

- Jeg synes allerede, at vi har lært meget bare på den korte tid, vi har været her. Jeg har fået inspiration i udstillingen, og det er lidt vildt at tænke på, at det er den samme person, der har lavet alt det, vi ser. Det er også spændende at se, hvordan han bruger farverne til at få følelser frem hos den, der kigger. Det kan være varmt, koldt, trist og meget andet, lyder det fra Mika Wulff Lind

I Hørsholm Kunstforening er man utroligt glad for besøgende fra skolerne i Hørsholm.

