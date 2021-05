Se billedserie Erik Hjort-Madsen (til venstre) og Arne Castello Jensen blev venner, da de begge kørte med møbler for Røde Kors Hørsholm. Selvom de aldrig kørte sammen, mødtes de flere gange, og i dag har det udviklet sig til et venskab, hvor der både er plads til at tale om livets glæder og sorger. Foto: Jerry Ritz

Arne og Erik blev venner sent i livet: »Så er man aldrig ensom«

Arne Castello Jensen og Erik Hjort-Madsen er begge fyldt 90 år for nylig. De mødte hinanden gennem Røde Kors Hørsholm, hvor de har kørt med møbler i årevis, og hvad der startede som et kollegialt forhold, har siden udviklet sig til et venskab

Hørsholm - 20. maj 2021

Der er noget ved deres måde at tale på, som afslører, at de er venner.

De afbryder ikke, men indskyder gerne en hurtig, drillende bemærkning, hvis samtalen giver plads til det.

Når Arne Castello Jensen kalder Erik Hjort-Madsen for »unge mand«, selvom der kun er lidt under en måned mellem de to 90-åriges fødselsdag, griner de begge, og når talen falder på alvorlige emner, gør de plads til hinanden.



Erik Hjort-Madsen og Arne Castello Jensen er blevet venner gennem Røde Kors, hvor de har været frivillige i henholdsvis ti og 15 år, og selvom de ikke er hinandens eneste venner, er det alligevel betydningsfuldt at finde en ven sent i livet.

Det er godt at møde andre De fortæller nærmest samstemmende, at de begyndte Hos Røde Kors Hørsholm, fordi de savnede nogle at omgås.

- Vi har det jo rart i Røde Kors. Jeg befinder mig godt med de mennesker, der er her, og vi har en rar omgangstone. Man kommer lidt ud mellem andre igen, siger Arne Castello Jensen og fortsætter:

- Når man kommer ind hos Røde Kors, får man et nyt netværk. Det har meget at sige, fortæller han, før Erik Hjort-Madsen nikkende supplerer:

- Da jeg kom ind i Røde Kors for 10 år siden, tænkte jeg netop, at jeg ville skabe et nyt netværk. Når jeg ser, at mine jævnaldrende - navnlig mændene desværre - ligger på kirkegården, mens andre humper rundt med deres rollator og ikke kan gå nogle steder, så føler jeg mig heldig og taknemmelig. Det er et stort privilegium at få lov til at fungere, fortæller han og tilføjer, at han altid har været vant til at arbejde.

Erik Hjort-Madsen er uddannet jurist, har tidligere været kommunaldirektør og hvor han engang fik sin løn i rede penge, nøjes han nu med en kop kaffe og en banan. En glimrende ugeløn, lader han forstå med et smil, mens Arne Castello Jensen nikker.

Han har arbejdet som chauffør og fabriksarbejder det meste af livet, og selvom han altid har befundet sig godt med at bestille noget, har helbredet for nylig tvunget ham til at udskifte den velkendte rolle som chauffør hos Røde Kors med en stilling i genbrugsbutikken.

- Jeg må tage et seniorjob, som han formulerer det til Erik Hjort-Madsens fornøjelse.

Arne Castello Jensen ( til højre) og Erik Hjort-Madsen er begge fyldt 90 år for nylig. De er blevet gode venner gennem Røde Kors Hørsholm. Foto: Sophus Zarrs Soelberg

De er enige om, at arbejdet i de fleste tilfælde bærer lønnen i sig selv - hvis man da ser bort fra den førnævnte banan - og at man ligeså godt kan bestille noget, så længe man kan.

Selvom Arne Castello Jensen og Erik Hjort-Madsen kommer fra forskellige baggrunde, har det ikke skilt dem ad. Tværtimod gør det kun venskabet mere interessant, fortæller de.

- Det giver et andet perspektiv, som Arne Castello Jensen beskriver det.

Alder er ikke objektivt Mens de to venner måske nok er 180 år tilsammen, insistere de begge på, at alder ikke er mejslet i sten.

- Alder er ikke noget objektivt begreb, som Erik Hjort-Madsen formulerer det, inden han illustrerer sin pointe med en lille historie.

- Jeg tror, det handler om, hvordan man selv oplever sin alder. Jeg havde en oplevelse i vinter, da der var sne, og jeg gik en tur ved nogle høje bakker. Der stod en flok børnehavebørn med slæder på bakken, de skulle hurtigt ned, og en af dem råbte »pas på, der går en gammel mand dernede«. Jeg kiggede mig omkring, og jeg kunne ikke se én eneste i landskabet, fortæller han og Arne Castello Jensen griner.

- Man er vel ikke ældre, end man føler sig, tilføjer Arne Castello Jensen som svar, mens han stadig morer sig over Erik Hjort-Madsens historie.

Et øjeblik senere fører han med en vis elegance vennens historie tilbage til samtalens udgangspunkt.

- Når man kommer op i den her alder, så står der jo »begrænset holdbarhed« på etiketten. Jeg tænker da på, at jeg gør lidt nytte, mens jeg selv får noget ud af det, forklarer han om arbejdet hos Røde Kors, hvor han kan gøre en forskel for andre, mens han giver andre lov til at gøre en forskel for ham.

Gennem sorg og glæde Selvom de to herrer betragter alderen med et bemærkelsesværdigt overskud, lader livets realiteter sig ikke fornægte. De er trods alt begge blevet 90 år, og med en høj alder følger også flere af de oplevelser i livet, som er de sværeste. Man må tage afsked.

I marts mistede Arne Castello Jensen sin kone Asta, som han har været gift med gennem 60 år. Man kan høre, at han er påvirket, når han fortæller om hende, og det er okay.

Sorgen har også sin plads i livet. Det er de to venner enige om, og de fortæller, at sorgen bliver nemmere at bære, når man har nogen at dele den med.

Ikke at man nødvendigvis skal tale om den hele tiden, men man kan tale om alt det andet, der gør det lettere at leve med sorgen.

- Man kan ikke gå og hælde vand ud af ørerne, for det har andre mennesker ikke nogen fornøjelse af, som Arne Castello Jensen siger det, og så må man jo finde noget andet at tale om.

Begge kan de begge lide at male, og det taler de blandt andet om, når de alvorligere emner får en pause.

Da de to bliver spurgt, hvad det egentlig vil sige at have en ven, taler de videre ud af samme spor.

- Det betyder meget at have en ven. Så er man i hvert fald aldrig ensom. Rammer det ikke meget godt, Erik, spørger Arne Castello Jensen og kigger henover sin kaffekop.

- Jo, det synes jeg. Det handler om at lytte til andre mennesker og dele sine tanker. Både de gode og de mindre gode, svarer Erik Hjort-Madsen, kort før han tømmer sin.